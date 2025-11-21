सायंकाळची भूक वाढतेय? मग ट्राय करा हे सुपर हेल्दी स्नॅक्स!

पुजा बोनकिले

वाफवलेले गव्हाचे मोमोज (Steamed Wheat Momos)

संध्याकाळच्या छोट्या भुकेसाठी तुम्ही वाफवलेले गव्हाचे मोमोज खाऊ शकता.

चणा चाट (Chana Chaat)

चणा चाट खाऊन संध्याकाळची छोटी भूक मंदावू शकता.

वाफवलेले मसाला कॉर्न (Steamed Masala Corn)

वाफवलेले मसाला कॉर्न खाल्याने भूक कमी होते आणि ऊर्जा मिळते.

अंकुरलेले सॅलड (Sprout Salad)

अंकुरल आलेले सॅलेड पोटभर होते आणि ऊर्जावाण असते.

तेल न घालता ग्रिल केलेला पनीर टिक्का (Paneer Tikka Grilled With No Oil)

तेल न घालता ग्रिल केलेल पनीर टिक्का खाऊ शकता. हा जिभेचे चोचले पुरवतो आणि आरोग्यदायी देखील आहे.

घरगुती व्हेज सूप (Homemade Veg Soup)

घरीच व्हेज सुप तयार करुन संध्याकाळची छोटी भूक कमी करु शकता.

बेसन चिला (पनीर/भाज्या) (Stuffed Basan Cheela (Paneer/ Veggies)

बेसन चिला हा झटपट तयार होणारा असून भूक देखील कमी करतो.

अंडी भुर्जी संपूर्ण गव्हाच्या टोस्टसह (Egg Bhurji With Whole-Wheat Toast)

तुम्ही अंडी भुर्जी गव्हाच्या स्टोटसह आनंद घेऊ शकता.

भाजलेले मखाना (Roasted Makhana)

संध्याकाळची भूक भागवण्यासाठी भाजलेला मखाना खाउ शकता.

