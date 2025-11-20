बिबट्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी 'या' गोष्टी अवश्य करा

पुजा बोनकिले

बिबट्या

सध्या जिकडे तिकडे बिबट्या मानवी वस्तीत किंवा शेतात फिरतांना दिसत आहे.

खबरदारी

अशावेळी कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.

कोयता कुऱ्हाड

शेतात जाताना हातात कोयता, कुऱ्हाड किंवा एखादे हत्यार ठेवा.

मोठ्याने आवाज

उसाच्या किंवा उच्च पिकाच्या शेतातुन जात असताना मोठ्याने आवाज करत जा, जेणेकरुन बिबट्याला कुणीतरी आल्याची चाहूल लागून तो पळून जाईल.

वाकून काम

शेतात खाली वाकून काम करताना काळजी घ्यावी. कारण वाकून काम करत असलेल्या व्यक्तीवर हल्ला करण्याची शक्यता जास्त असते.

लाइटची सोय

बिबट्या हा सहसा अंधारात शिकार करतो. त्यामुळे जनावरे बांधली जातात. जिथे गोठा आहे तिथे लाइटची सोय असावी.

बिबट्या हल्ला

बिबट्याची चाहूल लागताट कुत्रे भुकंतात. त्यामुळे बिबट्यापासून संरक्षण होऊ शकते. परंतु झोपलेल्या किंवा बांधलेल्या कुत्र्यावरही बिबट्या हल्ला करु शकतो.

वनविभागाला संपर्क

बिबट्याचा वावर आढळल्यास तात्काळ वनविभागाला संपर्क साधून माहिती द्यावी.

