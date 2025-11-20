बिबट्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी 'या' गोष्टी अवश्य करा

पुजा बोनकिले
सध्या जिकडे तिकडे बिबट्या मानवी वस्तीत किंवा शेतात फिरतांना दिसत आहे.
अशावेळी कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.
शेतात जाताना हातात कोयता, कुऱ्हाड किंवा एखादे हत्यार ठेवा.
उसाच्या किंवा उच्च पिकाच्या शेतातुन जात असताना मोठ्याने आवाज करत जा, जेणेकरुन बिबट्याला कुणीतरी आल्याची चाहूल लागून तो पळून जाईल.
शेतात खाली वाकून काम करताना काळजी घ्यावी. कारण वाकून काम करत असलेल्या व्यक्तीवर हल्ला करण्याची शक्यता जास्त असते.
बिबट्या हा सहसा अंधारात शिकार करतो. त्यामुळे जनावरे बांधली जातात. जिथे गोठा आहे तिथे लाइटची सोय असावी.
बिबट्याची चाहूल लागताट कुत्रे भुकंतात. त्यामुळे बिबट्यापासून संरक्षण होऊ शकते. परंतु झोपलेल्या किंवा बांधलेल्या कुत्र्यावरही बिबट्या हल्ला करु शकतो.
बिबट्याचा वावर आढळल्यास तात्काळ वनविभागाला संपर्क साधून माहिती द्यावी.
