चिकन लेग पीस सर्वांनाच आवडतो! पण प्रोटीनचं खरं सत्य जाणून घ्या

Aarti Badade
जगभरातील चिकन प्रेमींमध्ये लेग पीसची क्रेझ सर्वाधिक असून, हॉटेलमध्येही सर्वात जास्त मागणी याच भागाला असते.
Sakal
चिकन लेग पीस हा 'रिच डार्क मीट' प्रकारात मोडतो, जो चिकनच्या पांढऱ्या मांसापेक्षा अधिक चविष्ट आणि रसाळ असतो.
लेग पीसमध्ये 'मायोग्लोबीन' प्रोटीन असते, जे स्नायूंमध्ये ऑक्सिजन साठवते आणि मांसाला एक विशिष्ट डार्क रंग आणि चव देते.
चिकनच्या इतर भागांच्या तुलनेत लेग पीसमध्ये नैसर्गिक फॅटचे प्रमाण जास्त असल्याने तो खाताना अधिक मऊ आणि स्वादिष्ट लागतो.
चिकन लेग पीसमध्ये लोह आणि झिंक यांसारखी आवश्यक खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात, जी आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत.
साधारण ४४ ग्रॅमच्या एका लेग पीसमध्ये १२.४ ग्रॅम प्रोटीन असते, त्यामुळे व्यायाम करणाऱ्यांची ही पहिली पसंती आहे.
हा भाग हाडासह असल्याने तो शिजवताना त्यातील रस टिकून राहतो, ज्यामुळे तो इतर भागांपेक्षा कमी कोरडा वाटतो.
लेग पीस चविष्ट असला तरी त्यात कॅलरीज जास्त असतात, त्यामुळे संतुलित प्रमाणात सेवन करणे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे नेहमीच चांगले!
