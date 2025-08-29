झोपेवर नियंत्रण नाही? या आरोग्य समस्या असू शकतात कारणीभूत

सकाळ डिजिटल टीम

झोपेवर नियंत्र

तुमचे ही झोपेवर नियंत्र नाहीये का? मग जाणून घ्या आरोग्यास कोणत्या समस्या उद्भवू शकतात

झोपेची कमतरता

रात्री पुरेशी झोप न मिळाल्यास दिवसभर झोप येते. हे सर्वात सामान्य कारण आहे. तसेच कामाचे जास्त तास, अनियमित जीवनशैली किंवा रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरल्याने हे घडते.

स्लीप ॲपनिया

स्लीप ॲपनिया हा एक गंभीर विकार आहे. यामध्ये झोपेत असताना श्वास घेण्यास अडथळा येतो आणि श्वास काही सेकंदांसाठी थांबतो. यामुळे रात्रीची झोप वारंवार विस्कळीत होते आणि दिवसा खूप झोप येते.

निद्रानाश

निद्रानाशामुळे रात्री झोप लागणे किंवा टिकवणे कठीण होते. यामुळे व्यक्तीला पुरेशी विश्रांती मिळत नाही आणि दिवसभर थकवा जाणवतो.

नार्कोलेप्सी

नार्कोलेप्सी हा एक न्यूरोलॉजिकल विकार आहे, ज्यामुळे मेंदूला झोपेचे वेळापत्रक नियंत्रित करता येत नाही. यामुळे व्यक्तीला दिवसा कोणत्याही वेळी अचानक झोप येऊ शकते, अगदी काम करत असतानाही.

आहार

जास्त साखर, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि कार्बोहायड्रेट्स असलेला आहार घेतल्यास रक्तातील साखरेची पातळी वाढते, ज्यामुळे नंतर थकवा आणि सुस्ती येते. पुरेसे पाणी न पिल्यानेही शरीरात ऊर्जा कमी होते.

ऑक्सिजन

शरीरात लोहाची कमतरता असल्यास लाल रक्तपेशींची संख्या कमी होते, ज्यामुळे अवयवांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. यामुळे सतत थकवा आणि झोप येते.

थकवा व झोप

हायपोथायरॉईडीझम (Hypothyroidism) या आजारात थायरॉईड ग्रंथी शरीरासाठी आवश्यक हार्मोन्स कमी प्रमाणात तयार करते. यामुळे चयापचय क्रिया मंदावते आणि व्यक्तीला सतत थकवा व झोप जाणवते.

औषधांचे दुष्परिणाम

काही औषधे, जसे की ॲलर्जीसाठी घेतलेली अँटीहिस्टामाइन, शांत करणारे घटक (sedatives) आणि रक्तदाबाची औषधे, यांचा साइड इफेक्ट म्हणून सुस्ती किंवा जास्त झोप येऊ शकते.

