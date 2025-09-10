फाशी देण्याआधी कैद्याच्या कानात जल्लाद काय सांगतो?

Yashwant Kshirsagar

नियमाचे पालन

जेव्हा एखाद्याला मृत्युदंड दिला जातो तेव्हा काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.

esakal

फाशीची प्रक्रिया

या नियमांमध्ये फाशीची वेळ, फाशीची फाशी, फाशीची प्रक्रिया यासारख्या गोष्टींचा समावेश असतो.

जल्लाद

पण तुम्हाला माहिती आहे का की गुन्हेगाराला फाशी देताना, जल्लाद गुन्हेगाराच्या कानात काहीतरी सांगतो

रहस्य

तर फाशी देताना जल्लाद गुन्हेगाराच्या कानात काय म्हणतो ते जाणून घेऊया.

नवीन कपडे

कैद्याला फाशी देण्याच्या दिवशी आंघोळ घातली जाते आणि त्याला नवीन कपडे घालायला दिले जातात.

फाशीचे ठिकाण

सकाळी लवकर, तुरुंग अधीक्षकांच्या देखरेखीखाली, रक्षक कैद्याला जेलमधील फाशीच्या ठिकाणी आणले जाते.

अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

फाशी देताना, जल्लाद व्यतिरिक्त, अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी आणि दंडाधिकारी उपस्थित असतात.

जल्लाद कानात काय सांगतो?

फाशी देताना, जल्लाद कैद्याच्या कानात म्हणतो, 'हिंदूंना राम राम आणि मुस्लिमांना सलाम. मी माझ्या कर्तव्यासमोर असहाय्य आहे.' तुम्ही सत्याच्या मार्गावर चालावे अशी माझी इच्छा आहे.

