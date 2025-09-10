फाशी देण्याआधी कैद्याच्या कानात जल्लाद काय सांगतो?

Yashwant Kshirsagar
जेव्हा एखाद्याला मृत्युदंड दिला जातो तेव्हा काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.
या नियमांमध्ये फाशीची वेळ, फाशीची फाशी, फाशीची प्रक्रिया यासारख्या गोष्टींचा समावेश असतो.
पण तुम्हाला माहिती आहे का की गुन्हेगाराला फाशी देताना, जल्लाद गुन्हेगाराच्या कानात काहीतरी सांगतो
तर फाशी देताना जल्लाद गुन्हेगाराच्या कानात काय म्हणतो ते जाणून घेऊया.
कैद्याला फाशी देण्याच्या दिवशी आंघोळ घातली जाते आणि त्याला नवीन कपडे घालायला दिले जातात.
सकाळी लवकर, तुरुंग अधीक्षकांच्या देखरेखीखाली, रक्षक कैद्याला जेलमधील फाशीच्या ठिकाणी आणले जाते.
फाशी देताना, जल्लाद व्यतिरिक्त, अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी आणि दंडाधिकारी उपस्थित असतात.
फाशी देताना, जल्लाद कैद्याच्या कानात म्हणतो, 'हिंदूंना राम राम आणि मुस्लिमांना सलाम. मी माझ्या कर्तव्यासमोर असहाय्य आहे.' तुम्ही सत्याच्या मार्गावर चालावे अशी माझी इच्छा आहे.
