व्यायाम केल्याने मद्यपानाचे दुष्परिणाम कमी होतात? नव्या संशोधनातून मोठा खुलासा, वाचा सविस्तर...

Vrushal Karmarkar

हृदयविकाराचा झटका

हृदयविकाराचा झटका, खराब कोलेस्ट्रॉल आणि फॅटी लिव्हरच्या समस्या बऱ्याच काळापासून झपाट्याने वाढत आहेत. आणि त्याचा परिणाम अगदी तरुण लोकांवरही होत आहे.

|

ESakal

मद्यपान

बहुतेक गंभीर आजार मद्यपानाशी संबंधित आहेत. कारण मद्यपान आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाते. म्हणूनच डॉक्टर अनेकदा मद्यपान मर्यादित ठेवण्याचा किंवा टाळण्याचा सल्ला देतात.

|

ESakal

निष्कर्ष

नवीन संशोधनातून एक आश्चर्यकारक निष्कर्ष समोर आला आहे. नवीन संशोधनानुसार, जे लोक दररोज मद्यपान करतात आणि व्यायाम करतात, त्यांना काही गंभीर आजारांमुळे अकाली मृत्यूचा धोका कमी असू शकतो.

|

ESakal

कर्करोग

'ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन'मध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनाचा उद्देश, शारीरिक हालचालींमुळे मद्यपानाचे दुष्परिणाम, विशेषतः कर्करोग आणि हृदयरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूचा धोका कमी होऊ शकतो का, हे समजून घेणे हा होता.

|

ESakal

परीक्षण

या अभ्यासात ब्रिटन आणि स्कॉटलंडमधील ३६,३७० पुरुष आणि महिलांच्या माहितीचे परीक्षण करण्यात आले. ही माहिती अनेक वर्षांपासून आयोजित केलेल्या सर्वेक्षणांमधून गोळा करण्यात आली होती.

|

ESakal

सहा गट

या सर्वेक्षणात कर्करोग आणि हृदयरोग यांसारख्या आजारांमुळे झालेल्या मृत्यूंचाही विचार करण्यात आला. संशोधनादरम्यान, सर्व लोकांना त्यांच्या मद्यपानाच्या सवयींनुसार सहा गटांमध्ये विभागण्यात आले.

|

ESakal

दारू

जे लोक कधीही दारू पीत नाहीत. जे पूर्वी दारू प्यायचे पण आता त्यांनी सोडून दिले आहे. अधूनमधून मद्यपान करणारे. निर्धारित मर्यादेत मद्यपान करणारे. उच्च-जोखीम मद्यपान करणारे.. अति मद्यपान करणारे

|

ESakal

शारीरिक हालचाली

शारीरिक हालचालींच्या आधारावरही विभागणी होती. मद्यपान करणाऱ्यांव्यतिरिक्त, लोकांना त्यांच्या शारीरिक हालचालींनुसार देखील तीन गटांमध्ये विभागण्यात आले होते.

|

ESakal

मृत्यूचा धोका

अजिबात सक्रिय नाही. मध्यम सक्रिय लोक. अधिक सक्रिय लोक. या अभ्यासात असे आढळून आले की, अति मद्यपान करणाऱ्यांना कर्करोग आणि हृदयविकारामुळे मृत्यूचा धोका जवळपास ४० टक्क्यांनी जास्त असतो.

|

ESakal

व्यायाम

जे लोक माफक प्रमाणात मद्यपान करत होते, पण व्यायाम करत नव्हते, त्यांनाही हा धोका वाढलेला होता. मात्र जे मद्यपान करत होते आणि नियमित व्यायाम करत होते, त्यांच्यामध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी धोका आढळला.

|

ESakal

परिणाम

यावरून असे सूचित होते की, व्यायाम मद्यपानामुळे होणारे काही दुष्परिणाम कमी करण्यास मदत करू शकतो. तज्ञांच्या मते, अल्कोहोलचा पचनक्रियेवर लक्षणीय परिणाम होतो.

|

ESakal

कोलेस्ट्रॉलची पातळी

यामुळे शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस वाढतो आणि कालांतराने सूज येऊ शकते. याव्यतिरिक्त अल्कोहोल शरीरातील चरबीच्या चयापचयावरही परिणाम करते, ज्यामुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढू शकते.

|

ESakal

कर्करोगाचा धोका

म्हणूनच अति मद्यपानामुळे उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, १८ ते ६४ वयोगटातील व्यक्तींनी दर आठवड्याला किमान १५० ते ३०० मिनिटे मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम केला पाहिजे.

|

ESakal

निरोगी जीवन

मद्यपान आणि नियमित व्यायाम केल्याने आरोग्याचे काही धोके कमी होऊ शकतात. निरोगी जीवनासाठी सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे मद्यपान मर्यादित करणे किंवा टाळणे. रोजच्या व्यायामाला आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवणे.

|

ESakal

१००० रुपयांच्या दारूच्या बाटलीवर सरकारची कमाई किती होते? आपण किती कर भरतो? जाणून घ्या...

alcohol | esakal
वाचा सविस्तर...