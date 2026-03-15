१००० रुपयांच्या दारूच्या बाटलीवर सरकारची कमाई किती होते? आपण किती कर भरतो? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
देशभरातील अनेक राज्यांना अबकारी करांमधून भरीव महसूल मिळतो. बहुतेक राज्यांमध्ये, त्यांच्या एकूण महसुलापैकी १५ ते ३० टक्के रक्कम मद्य करांमधून येते.
राज्य उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत राज्य जीएसटी, जमीन महसूल आणि पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर असले तरी अबकारी करांचाही त्यांच्या उत्पन्नात मोठा वाटा आहे.
काही राज्ये वगळता सर्व राज्य सरकारांना दरवर्षी मद्य अबकारी करांमधून कोट्यवधी रुपये नफा होतो. देशात जीएसटी प्रणालीद्वारे कर वसूल केला जात असला तरी, पेट्रोल आणि डिझेलप्रमाणे दारूही याच्या बाहेर आहे.
अशा परिस्थितीत, राज्य सरकारे त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार दारूवर कर लादतात.
साधारणपणे, सरकार दारूच्या निर्मिती आणि विक्रीवर कर लादते, जो उत्पादन शुल्काच्या नावाखाली घेतला जातो.
अनेक राज्यांमध्ये यासाठी व्हॅटची तरतूद देखील आहे. उत्पादन शुल्काव्यतिरिक्त, दारूवर विशेष उपकर, वाहतूक शुल्क, लेबल आणि नोंदणी असे अनेक शुल्क देखील आकारले जातात.
आता, जर तुम्हाला प्रश्न पडत असेल की तुम्ही दारूच्या बाटलीवर किती कर भरता, तर मी तुम्हाला सांगतो की ₹१,००० किमतीच्या दारूच्या बाटलीवर तुम्हाला ₹३५ ते ₹५० किंवा त्याहूनही अधिक कर भरावा लागतो.
याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही ₹१,००० किमतीची दारूची बाटली खरेदी करता तेव्हा ₹३५० ते ₹५०० हे दारू कंपनीला जात नाही तर सरकारी महसुलात जाते.
म्हणूनच दारूपासून मिळणारा महसूल सरकारच्या तिजोरीत भर पडण्यास मदत करतो.
