जेवणानंतर करा 'हे' 1 काम... रक्तातील साखर राहील कायम नियंत्रणात!

Aarti Badade

जेवणानंतर रक्तातील साखर का वाढते?

मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये जेवण झाल्यावर रक्तातील साखर अचानक वाढण्याची (Sugar Spike) शक्यता असते, जी आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

खुर्चीवर बसून करा 'हा' सोपा व्यायाम

रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी जेवणानंतर एका खुर्चीवर ताठ बसा आणि दोन्ही तळपाय जमिनीला समांतर टेकवा.

टाचा उचला आणि स्नायू सक्रिय करा

बोटे जमिनीवर टेकवून टाचा शक्य तेवढ्या वर उचला आणि पुन्हा जमिनीवर ठेवा; ही क्रिया साधारण १० मिनिटे सतत करा.

हा व्यायाम कसा काम करतो?

यामुळे पोटरीतील स्नायू सक्रिय होतात आणि शरीरातील साठवलेले 'ग्लायकोजीन' वापरण्यास सुरुवात करतात, ज्यामुळे रक्तातील साखर शोषली जाते.

टाचांवर चालण्याचा सराव

दुसरा पर्याय म्हणजे ताठ उभे राहून पायाची बोटे वर उचला आणि केवळ टाचांवर जोर देऊन ८ ते १० मिनिटे चालावे.

बोटांवर चालण्याचे फायदे

टाचा उचलून केवळ पायाच्या बोटांवर जोर देऊन चालल्यानेही पोटरीचे स्नायू सक्रिय होतात आणि साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

तज्ज्ञांचा सल्ला आणि सातत्य

आहार आणि औषधांसोबतच नियमितपणे हे साधे व्यायाम केल्यास रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही.

