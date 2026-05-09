8 तास झोपूनही थकवा जाणवतोय? असू शकतो 'हा' गंभीर आजार!

झोपेचे तास की गुणवत्ता?

पुरेशी झोप घेऊनही सकाळी थकवा जाणवत असेल, तर केवळ झोपेचे तास नाही तर झोपेची गुणवत्ता महत्त्वाची ठरते.

झोपेत वारंवार येणारा व्यत्यय

जर तुमची झोप गाढ नसेल, तर शरीर विश्रांतीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, ज्यामुळे उठल्यावर डोळे जड वाटतात.

स्लीप ॲप्नियाचा धोका

सततचा थकवा हा 'स्लीप ॲप्निया' सारख्या गंभीर आजाराचे संकेत असू शकतो, ज्यामध्ये झोपेत श्वासोच्छ्वास काही काळ थांबतो.

बिघडलेली जैविक लय

दररोज वेगवेगळ्या वेळी झोपल्याने आणि उठल्याने शरीराची नैसर्गिक लय बिघडते, ज्यामुळे जास्त झोपूनही अस्वस्थता येते.

स्क्रीन आणि कॅफीनचा परिणाम

रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल पाहणे किंवा कॅफीनचे अतिसेवन केल्याने मेंदू सक्रिय राहतो आणि शांत झोप लागत नाही.

खाण्याच्या सवयींचा परिणाम

रात्री उशिरा केलेले जड जेवण, मसालेदार पदार्थ किंवा शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) यामुळे झोपेत अडथळे येतात.

तणाव आणि मानसिक आरोग्य

मानसिक ताण आणि चिंतेमुळे मन शांत होत नाही; यासाठी झोपण्यापूर्वी ध्यान किंवा शांत वातावरणाची मदत घ्यावी.

