छातीत धडधड वाढतेय? साध्या वाटणाऱ्या 5 चुका हृदयावर टाकतात ताण

Aarti Badade
तणाव, कॅफिनचे जास्त सेवन, थकवा किंवा घाबरल्यामुळे हृदय सामान्यतः जलद धडधडते.
Heart Palpitations Reasons and Symptoms
Sakal
राग येणे किंवा तीव्र मानसिक ताणामुळे शरीरात अचानक हार्मोन्स बदलतात आणि हृदयाचे ठोके वेगाने धावू लागतात.
Heart Palpitations Reasons and Symptoms
Sakal
कॅफिन, अल्कोहोल आणि निकोटीन यांसारख्या घटकांच्या अतिवापरामुळे हृदय अचानक जोरात धडधडू लागते.
Heart Palpitations Reasons and Symptoms
sakal
काही औषधांचे दुष्परिणाम किंवा अचानक शरीराला दिलेला अतिशारीरिक ताण हृदयाची गती वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो.
Heart Palpitations Reasons and Symptoms
Sakal
थायरॉईड ग्रंथीचे वाढलेले प्रमाण आणि शरीरात रक्ताची किंवा हिमोग्लोबिनची कमतरता असणे याला कारणीभूत ठरू शकते.
Heart Palpitations Reasons and Symptoms
Sakal
इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आणि शरीराचे तापमान खूप जास्त वाढल्यास हृदयाच्या ठोक्यांची गती अचानक बदलते.
Heart Palpitations Reasons and Symptoms
Sakal
हृदयाच्या ठोक्यांची नैसर्गिक लय बिघडवणाऱ्या अंतर्गत आजारांमुळेही ही समस्या वारंवार उद्भवू शकते.
Heart Palpitations Reasons and Symptoms
Sakal
धडधडण्यासोबत छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास किंवा चक्कर आल्यास त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधा
Heart Palpitations Reasons and Symptoms
Sakal
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Sakal