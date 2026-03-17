700 एकरमध्ये पसरलेला भारतातील सर्वात मोठा किल्ला कोणता? जाणून घ्या इतिहास!

Aarti Badade

किल्ले राजसत्तेचे प्रतीक

भारतात शतकानुशतके किल्ले हे केवळ संरक्षणाचे साधन नसून ते प्रशासन आणि राजसत्तेचे शक्तिशाली प्रतीक राहिले आहेत.

शौर्य आणि बलिदानाचा इतिहास

शौर्य, बलिदान आणि भारतीय इतिहासाची विशाल ओळख असलेला भारतातील सर्वात मोठा किल्ला म्हणजे 'चित्तौड़गढ़' किल्ला.

क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा

राजस्थानमधील चित्तौड़गढ़ हा किल्ला क्षेत्रफळाच्या बाबतीत संपूर्ण भारतात प्रथम क्रमांकावर मानला जातो.

७०० एकरचा विस्तीर्ण परिसर

हा अवाढव्य किल्ला सुमारे ७०० एकर परिसरात पसरलेला असून, त्याचे बांधकाम ७ व्या शतकात करण्यात आले होते.

किल्ल्याची भौगोलिक स्थिती

चित्तौड़गढ़ किल्ला दक्षिण राजस्थानमध्ये एका उंच डोंगराळ टेकडीवर स्थित असून, तो दुरूनच भव्य दिसतो.

किल्ल्यातील मुख्य आकर्षणे

या किल्ल्यात सात मोठे प्रवेशद्वार, शाही महाल, प्राचीन हिंदू आणि जैन मंदिरे, टेहळणी मनोरे आणि मोठे पाण्याचे जलाशय आहेत.

राजस्थानचा गौरव

चित्तौड़गढ़ किल्ल्याला राजस्थानच्या अस्मितेचे आणि गौरवाचे प्रतीक मानले जाते; हे आशियातील सर्वात मोठ्या किल्ल्यांपैकी एक आहे.

पर्यटनासाठी सर्वोत्तम ठिकाण

जर तुम्हाला भारताचा खरा इतिहास जवळून अनुभवायचा असेल, तर चित्तौड़गढ़ किल्ल्याला भेट देणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव ठरेल.

