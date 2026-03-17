700 एकरमध्ये पसरलेला भारतातील सर्वात मोठा किल्ला कोणता? जाणून घ्या इतिहास!

भारतात शतकानुशतके किल्ले हे केवळ संरक्षणाचे साधन नसून ते प्रशासन आणि राजसत्तेचे शक्तिशाली प्रतीक राहिले आहेत.
शौर्य, बलिदान आणि भारतीय इतिहासाची विशाल ओळख असलेला भारतातील सर्वात मोठा किल्ला म्हणजे 'चित्तौड़गढ़' किल्ला.
राजस्थानमधील चित्तौड़गढ़ हा किल्ला क्षेत्रफळाच्या बाबतीत संपूर्ण भारतात प्रथम क्रमांकावर मानला जातो.
हा अवाढव्य किल्ला सुमारे ७०० एकर परिसरात पसरलेला असून, त्याचे बांधकाम ७ व्या शतकात करण्यात आले होते.
चित्तौड़गढ़ किल्ला दक्षिण राजस्थानमध्ये एका उंच डोंगराळ टेकडीवर स्थित असून, तो दुरूनच भव्य दिसतो.
या किल्ल्यात सात मोठे प्रवेशद्वार, शाही महाल, प्राचीन हिंदू आणि जैन मंदिरे, टेहळणी मनोरे आणि मोठे पाण्याचे जलाशय आहेत.
चित्तौड़गढ़ किल्ल्याला राजस्थानच्या अस्मितेचे आणि गौरवाचे प्रतीक मानले जाते; हे आशियातील सर्वात मोठ्या किल्ल्यांपैकी एक आहे.
जर तुम्हाला भारताचा खरा इतिहास जवळून अनुभवायचा असेल, तर चित्तौड़गढ़ किल्ल्याला भेट देणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव ठरेल.
