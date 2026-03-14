हजारो वर्षांचा इतिहास सांगणारी महाराष्ट्रातील ‘ही’ 5 ऐतिहासिक स्थळं नक्की पाहा!

Aarti Badade
महाराष्ट्र राज्य आपल्या समृद्ध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशासाठी जगभरात प्रसिद्ध असून येथे निसर्ग आणि वास्तुकलेचा अद्भुत संगम पाहायला मिळतो.
Historical Places in Maharashtra
Sakal
बौद्ध, हिंदू आणि जैन धर्माच्या ३४ लेण्यांचा हा समूह भारतीय शिल्पकलेचा आणि विविध संस्कृतींच्या समन्वयाचा एक उत्कृष्ट ठेवा आहे.
Historical Places in Maharashtra
Sakal
एका अखंड खडकातून कोरलेले वेरूळ येथील कैलास मंदिर हे मानवी कल्पनाशक्ती आणि मेहनतीचे जगातील सर्वात मोठे उदाहरण मानले जाते.
Historical Places in Maharashtra
Sakal
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जवळील या लेण्यांमधील भित्तीचित्रे आणि जातक कथा भगवान बुद्धांच्या जीवनातील प्रसंग जिवंत करतात.
Historical Places in Maharashtra
Sakal
मुंबईच्या अरबी समुद्रातील या लेण्यांमध्ये भगवान शिवाची 'त्रिमूर्ती' मूर्ती पर्यटकांना भुरळ घालते, ज्यात सृजन, पालन आणि संहार दर्शवला आहे.
Historical Places in Maharashtra
Sakal
महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट पर्वतरांग ही जैवविविधतेने नटलेली असून दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राण्यांसाठी निसर्गप्रेमींचे नंदनवन आहे.
Historical Places in Maharashtra
Sakal
मुंबईचे हे रेल्वे स्थानक व्हिक्टोरियन गॉथिक शैली आणि भारतीय वास्तुकलेचा सुंदर संगम असून २००४ मध्ये याला 'जागतिक वारसा' दर्जा मिळाला.
Historical Places in Maharashtra
Sakal
प्राचीन वास्तुकला, कला आणि निसर्गाची आवड असणाऱ्या प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात या ५ ठिकाणांना एकदा तरी नक्कीच भेट द्यावी.
Historical Places in Maharashtra
Sakal
