हजारो वर्षांचा इतिहास सांगणारी महाराष्ट्रातील ‘ही’ 5 ऐतिहासिक स्थळं नक्की पाहा!

Aarti Badade

महाराष्ट्राचा वारसा

महाराष्ट्र राज्य आपल्या समृद्ध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशासाठी जगभरात प्रसिद्ध असून येथे निसर्ग आणि वास्तुकलेचा अद्भुत संगम पाहायला मिळतो.

Historical Places in Maharashtra

Sakal

वेरूळ लेणी : त्रिवेणी संगम

बौद्ध, हिंदू आणि जैन धर्माच्या ३४ लेण्यांचा हा समूह भारतीय शिल्पकलेचा आणि विविध संस्कृतींच्या समन्वयाचा एक उत्कृष्ट ठेवा आहे.

Historical Places in Maharashtra

Sakal

कैलास मंदिर : अद्भुत पाषाण शिल्प

एका अखंड खडकातून कोरलेले वेरूळ येथील कैलास मंदिर हे मानवी कल्पनाशक्ती आणि मेहनतीचे जगातील सर्वात मोठे उदाहरण मानले जाते.

Historical Places in Maharashtra

Sakal

अजंठा लेणी : बौद्ध कलेचा नमुना

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जवळील या लेण्यांमधील भित्तीचित्रे आणि जातक कथा भगवान बुद्धांच्या जीवनातील प्रसंग जिवंत करतात.

Historical Places in Maharashtra

Sakal

एलीफंटा लेणी : शिवाची भव्य रूपे

मुंबईच्या अरबी समुद्रातील या लेण्यांमध्ये भगवान शिवाची 'त्रिमूर्ती' मूर्ती पर्यटकांना भुरळ घालते, ज्यात सृजन, पालन आणि संहार दर्शवला आहे.

Historical Places in Maharashtra

Sakal

पश्चिम घाट : निसर्गाचे लेणे

महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट पर्वतरांग ही जैवविविधतेने नटलेली असून दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राण्यांसाठी निसर्गप्रेमींचे नंदनवन आहे.

Historical Places in Maharashtra

Sakal

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस

मुंबईचे हे रेल्वे स्थानक व्हिक्टोरियन गॉथिक शैली आणि भारतीय वास्तुकलेचा सुंदर संगम असून २००४ मध्ये याला 'जागतिक वारसा' दर्जा मिळाला.

Historical Places in Maharashtra

Sakal

इतिहासाची साक्ष देणारी स्थळे

प्राचीन वास्तुकला, कला आणि निसर्गाची आवड असणाऱ्या प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात या ५ ठिकाणांना एकदा तरी नक्कीच भेट द्यावी.

Historical Places in Maharashtra

Sakal

