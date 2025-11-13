Konkan: हिवाळ्यातही निसर्ग सौंदर्याचा अनुभव देणारं सिंधुदुर्गमधील सावंतवाडी

Pranali Kodre
कोकणातील निसर्गरम्य ठिकाणांपैकी एक ठिकाण म्हणजे सिंधुदुर्गमधील सावंतवाडी.
सावंतवाडीचे मूळ नाव सुंदरवाडी असं आहे. पूर्वी सावंतवाडी संस्थानाचा कारभार चऱ्हाटे गावातून पाहिला जात होता. १६७० मध्ये खेम सावंत (दुसरे) यांनी हे शहर वसवले.
या शहराला सात वाड्या आहेत, ज्यात खासकील वाडा, सबनीस वाडा, माठे वाडा, सालई वाडा, भटवाडी, वैश्य वाडा आणि बाहेरचा वाडा हे मुख्य वाड्यांचा समावेश आहे.
शहराच्या मध्यभागी असलेला मोती तलाव, प्रसिद्ध गंजिफा, शिव उद्यान, लाकडी खेळणी कारखाना, शिल्पग्राम, विठ्ठल मंदिर आणि जैवविविधतेने नटलेला नरेंद्र डोंगर हे सावंतवाडीचे वैभव. याशिवाय अनेक छोटी-मोठी मंदिरं पर्यटकांना भूरळ पाडतात.
ताणतणावातून मुक्त होण्यासाठी हे अतिशय सुंदर शहर आहे. सावंतवाडी हे महाराष्ट्रातून गोव्याकडे जाताना शेवटच्या टप्प्यातील शहर आहे.
सावंतवाडीत उन्हाळ्यात रानमेवा आणि पावसाळा व हिवाळ्यामध्ये निसर्ग सौंदर्याचा अनुभव येथे घेता येतो.
डिसेंबरमध्ये तीन दिवसांचा सावंतवाडी मोहोत्सवही भरतो, या काळात कोकणी पदार्थांची रेलचेल असते. तसेच कोकणी सांस्कृतीक कलांचेही दर्शन घडते.
पुण्याहून ३७४ किलोमीटर आणि मुंबईहून ५१८ किलोमीटर अंतरावर हे शहर असून येथे रेल्वेस्थानक आणि बसस्थानकही आहे. तसेच सिंधुदुर्ग आणि गोवा हे जवळचे विमानतळं आहेत.
सावंतवाडीमध्ये पर्यटकांसाठी निवासासाठी उत्तम हॉटेल्स उपलब्ध असून मासेप्रेमींसाठी हे आवडीचं ठिकाण आहे.
