उन्हाळ्याच्या दिवसात तूप खावं का?

Aarti Badade

उन्हाळ्यासाठी नैसर्गिक थंडावा

उन्हाळ्यात शरीराचे तापमान वाढते, अशा वेळी तुपाचा 'शीत' (थंड) स्वभाव शरीराला नैसर्गिक थंडावा देण्याचे काम करतो.

Ghee in Summer

|

Sakal

पित्त दोषावर उत्तम उपाय

आयुर्वेदानुसार, कडक उन्हामुळे शरीरात वाढलेला 'पित्त' दोष शांत करण्यासाठी साजूक तूप खाणे अत्यंत प्रभावी मानले जाते.

Ghee in Summer

|

Sakal

अंतर्गत उष्णता करा कमी

उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे होणारी जळजळ किंवा अस्वस्थता कमी करण्यासाठी तुपाचा आहारात समावेश करणे फायदेशीर ठरते.

Ghee in Summer

|

Sakal

मंदावलेली पचनशक्ती सुधारेल

उन्हाळ्यात अनेकदा पचनशक्ती मंदावते; अशा वेळी अन्नासोबत थोडे तूप घेतल्यास पचन सुलभ होते आणि अन्नाचे पोषण शरीराला मिळते.

Ghee in Summer

|

Sakal

पचनशक्तीनुसार प्रमाण ठरवा

किती तूप खावे हे पूर्णपणे तुमच्या शरीराची प्रकृती आणि पचनशक्तीवर अवलंबून असते, त्यामुळे स्वतःच्या गरजेनुसार त्याचे प्रमाण ठेवावे.

Ghee in Summer

|

Sakal

त्वचा आणि डोळ्यांचे आरोग्य

उष्णतेमुळे त्वचा कोरडी पडणे किंवा डोळ्यांची जळजळ होणे यांसारख्या समस्यांवर तूप खाणे हा एक उत्तम नैसर्गिक उपाय आहे.

Ghee in Summer

|

Sakal

उन्हाळ्यातील 'सुपरफूड'

थोडक्यात सांगायचे तर, योग्य प्रमाणात तुपाचे सेवन केल्यास उन्हाळ्यातील अनेक त्रासांपासून तुमचे संरक्षण होऊ शकते.

Ghee in Summer

|

Sakal

