उन्हाळ्याच्या दिवसात तूप खावं का?

उन्हाळ्यात शरीराचे तापमान वाढते, अशा वेळी तुपाचा 'शीत' (थंड) स्वभाव शरीराला नैसर्गिक थंडावा देण्याचे काम करतो.
आयुर्वेदानुसार, कडक उन्हामुळे शरीरात वाढलेला 'पित्त' दोष शांत करण्यासाठी साजूक तूप खाणे अत्यंत प्रभावी मानले जाते.
उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे होणारी जळजळ किंवा अस्वस्थता कमी करण्यासाठी तुपाचा आहारात समावेश करणे फायदेशीर ठरते.
उन्हाळ्यात अनेकदा पचनशक्ती मंदावते; अशा वेळी अन्नासोबत थोडे तूप घेतल्यास पचन सुलभ होते आणि अन्नाचे पोषण शरीराला मिळते.
किती तूप खावे हे पूर्णपणे तुमच्या शरीराची प्रकृती आणि पचनशक्तीवर अवलंबून असते, त्यामुळे स्वतःच्या गरजेनुसार त्याचे प्रमाण ठेवावे.
उष्णतेमुळे त्वचा कोरडी पडणे किंवा डोळ्यांची जळजळ होणे यांसारख्या समस्यांवर तूप खाणे हा एक उत्तम नैसर्गिक उपाय आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, योग्य प्रमाणात तुपाचे सेवन केल्यास उन्हाळ्यातील अनेक त्रासांपासून तुमचे संरक्षण होऊ शकते.
