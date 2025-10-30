परांडा किल्ल्याचं अनोखं सौंदर्य!

Apurva Kulkarni

धाराशिव

धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा गावात भुईकोट म्हणजे परांडा किल्ला आहे.

Paranda Fort

तोफा

हा किल्लावर असणाऱ्या विविध तोफा या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य आहे.



कधी बांधला?

बहामनी राजवटीत मुहमदशहा बहामनीचा पंतप्रधान महमूद गवान याने हा परांडा किल्ला बांधल्याची माहिती आहे.



छत्रपती शहाजी महाराज

असं म्हटलं जातं की, 1629 ते 1632 च्या सुमारास हा किल्ला छत्रपती शहाजी महाराजांच्या ताब्यात होता.



मंदिर

या किल्ल्यात प्राचीन महादेव मंदिर, नृसिंह मंदिर आणि एक मशिद असं विशेष आकर्षण आहे.



कसे पोहचाल?

परांडा एस.टी. स्थानकापासून पाच मिनिटांवर चालत तुम्ही किल्ल्यावर पोहचू शकतात.



सोय

या किल्ल्यात कोणतीही सोय नसल्यानं किल्ल्यावर जाताना पाण्याची आणि खाण्याची सोय करुन जावे.



