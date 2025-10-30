परांडा किल्ल्याचं अनोखं सौंदर्य!

Apurva Kulkarni
धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा गावात भुईकोट म्हणजे परांडा किल्ला आहे.
हा किल्लावर असणाऱ्या विविध तोफा या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य आहे.
बहामनी राजवटीत मुहमदशहा बहामनीचा पंतप्रधान महमूद गवान याने हा परांडा किल्ला बांधल्याची माहिती आहे.
असं म्हटलं जातं की, 1629 ते 1632 च्या सुमारास हा किल्ला छत्रपती शहाजी महाराजांच्या ताब्यात होता.
या किल्ल्यात प्राचीन महादेव मंदिर, नृसिंह मंदिर आणि एक मशिद असं विशेष आकर्षण आहे.
परांडा एस.टी. स्थानकापासून पाच मिनिटांवर चालत तुम्ही किल्ल्यावर पोहचू शकतात.
या किल्ल्यात कोणतीही सोय नसल्यानं किल्ल्यावर जाताना पाण्याची आणि खाण्याची सोय करुन जावे.
