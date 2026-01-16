हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमधील 10 ऐतिहासिक ठिकाणं!

Aarti Badade

पर्यटनाची राजधानी

ऐतिहासिक दरवाजांचे शहर आणि महाराष्ट्राची पर्यटनाची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकाच दिवसात अनेक ठिकाणी फिरता येते.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

बीबी का मकबरा

शहरापासून अवघ्या ३ किमी अंतरावर असलेला हा मकबरा 'दख्खनचा ताज' म्हणून ओळखला जातो आणि तो ताजमहालची हुबेहूब प्रतिकृती आहे.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

17 व्या शतकातील 'पानचक्की'

हजरत बाबा शाह मुसाफिर यांनी बांधलेली ही पानचक्की १७ व्या शतकातील प्रगत अभियांत्रिकीचे उत्तम उदाहरण असून ६ किमीवरून नहरीद्वारे इथे पाणी येते.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

अभेद्य देवगिरी किल्ला

११ व्या शतकात बांधलेला हा किल्ला त्याच्या 'भुलभुलैया' आणि लष्करी संरचनेसाठी जगप्रसिद्ध असून पूर्वी याला देवगिरी म्हणून ओळखले जाई.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग

वेरूळ लेण्यांजवळ असलेले हे बारावे ज्योतिर्लिंग असून अहिल्याबाई होळकर यांनी या पवित्र मंदिराचा जिर्णोद्धार केला आहे.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

निद्रिस्त भद्रा मारुती

खुलताबाद येथील भद्रा मारुती मंदिराचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे येथील हनुमानाची मूर्ती शयनावस्थेत (झोपलेल्या स्थितीत) आहे

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

जगप्रसिद्ध वेरूळ लेणी

युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या वेरूळमध्ये ३४ लेणी असून येथील 'कैलास मंदिर' हे जगातील स्थापत्यशास्त्राचा एक अद्भूत चमत्कार आहे.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

जागतिक वारसा अजिंठा लेणी

वाघूर नदीच्या काठी असलेल्या २९ बौद्ध लेण्यांची ही शृंखला त्यांच्या अप्रतिम चित्रकलेसाठी आणि कोरीव कामासाठी संपूर्ण जगात ओळखली जाते.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

सिद्धार्थ उद्यान व प्राणीसंग्रहालय

शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेले हे उद्यान मराठवाड्यातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण असून येथे वाघ, कोल्हा आणि हरिण यांसारखे प्राणी पाहायला मिळतात.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

औरंगाबाद लेणी आणि म्हैसमाळ

बीबी का मकबरापासून जवळच असलेल्या प्राचीन बौद्ध लेणी आणि मराठवाड्याचे महाबळेश्वर मानले जाणारे 'म्हैसमाळ' ही ठिकाणे आवर्जून भेट देण्यासारखी आहेत.

Sambhajinagar historical places

|

Sakal

