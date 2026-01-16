हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमधील 10 ऐतिहासिक ठिकाणं!

Aarti Badade
ऐतिहासिक दरवाजांचे शहर आणि महाराष्ट्राची पर्यटनाची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकाच दिवसात अनेक ठिकाणी फिरता येते.
शहरापासून अवघ्या ३ किमी अंतरावर असलेला हा मकबरा 'दख्खनचा ताज' म्हणून ओळखला जातो आणि तो ताजमहालची हुबेहूब प्रतिकृती आहे.
हजरत बाबा शाह मुसाफिर यांनी बांधलेली ही पानचक्की १७ व्या शतकातील प्रगत अभियांत्रिकीचे उत्तम उदाहरण असून ६ किमीवरून नहरीद्वारे इथे पाणी येते.
११ व्या शतकात बांधलेला हा किल्ला त्याच्या 'भुलभुलैया' आणि लष्करी संरचनेसाठी जगप्रसिद्ध असून पूर्वी याला देवगिरी म्हणून ओळखले जाई.
वेरूळ लेण्यांजवळ असलेले हे बारावे ज्योतिर्लिंग असून अहिल्याबाई होळकर यांनी या पवित्र मंदिराचा जिर्णोद्धार केला आहे.
खुलताबाद येथील भद्रा मारुती मंदिराचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे येथील हनुमानाची मूर्ती शयनावस्थेत (झोपलेल्या स्थितीत) आहे
युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या वेरूळमध्ये ३४ लेणी असून येथील 'कैलास मंदिर' हे जगातील स्थापत्यशास्त्राचा एक अद्भूत चमत्कार आहे.
वाघूर नदीच्या काठी असलेल्या २९ बौद्ध लेण्यांची ही शृंखला त्यांच्या अप्रतिम चित्रकलेसाठी आणि कोरीव कामासाठी संपूर्ण जगात ओळखली जाते.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेले हे उद्यान मराठवाड्यातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण असून येथे वाघ, कोल्हा आणि हरिण यांसारखे प्राणी पाहायला मिळतात.
बीबी का मकबरापासून जवळच असलेल्या प्राचीन बौद्ध लेणी आणि मराठवाड्याचे महाबळेश्वर मानले जाणारे 'म्हैसमाळ' ही ठिकाणे आवर्जून भेट देण्यासारखी आहेत.
