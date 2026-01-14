मुंबई-पुण्याजवळचा हा गड नक्की बघा! सीतेच्या वनवासाशी जोडलेलं आहे नातं

Aarti Badade
जर तुम्ही हिवाळ्यात मुंबई किंवा पुण्याजवळ 'वन-डे ट्रिप' प्लॅन करत असाल, तर निसर्गसौंदर्याने नटलेला आजोबा गड हे सर्वोत्तम ठिकाण आहे.
आजोबा गड हा सह्याद्रीतील सर्वात उंच पर्वतांपैकी एक असून येथून निसर्गाचा मनमोहक नजारा आणि विहंगम दृश्य पाहायला मिळते.
असे मानले जाते की, वनवासात असताना माता सीता याच पर्वतावर वाल्मिकी ऋषींच्या आश्रमात राहिली होती आणि येथेच लव-कुशचा जन्म झाला होता.
हा गड माळशेज घाट परिसरातील शहापूर तालुक्यात स्थित असून निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकर्ससाठी हे एक आवडीचे ठिकाण आहे.
आजोबा गड ट्रेकिंगसाठी प्रसिद्ध असून वाटेत लागणारे घनदाट जंगल, छोटे धबधबे आणि पक्ष्यांचा किलबिलाट मनाला शांती देतो.
या गडावर ३००० फुटांची एक उभी रॉक वॉल (कडा) आहे, जी रॉक क्लायंबिंग करणाऱ्या साहसी गिर्यारोहकांसाठी मोठे आव्हान मानले जाते.
रतनगड आणि हरिश्चंद्रगड यांच्या मध्ये बालाघाट रांगेत वसलेला हा गिरीदुर्ग चहूबाजूंनी घनदाट जंगलांनी वेढलेला आहे.
गडाच्या पायथ्याशी वाल्मिकी ऋषींचा आश्रम आणि वर सीता गुहा असून येथे ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक शांततेचा अनुभव येतो.
