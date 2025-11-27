रुपेरी समुद्रकिनारा अन् मिठागरे असलेलं सिंधुदुर्गमधील शिरोडा गाव

शिरोडा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक पर्यटनस्थळं आहेत, यातीलच एक गाव म्हणजे शिरोडा. शिरोड्याला स्वच्छ, रुपेरी आणि चमचमणारा समुद्रकिनारा लाभला आहे.

निसर्गरम्य परिसर

मिठागरे, किनारा आणि सरूच्या बनाच्या रम्य परिसरामुळे गावाला वेगळी ओळख मिळाली आहे.

मिठागरे

येथील मिठागरेही प्रसिद्ध असून १९३०मध्ये येथे महात्मा गांधींच्या आवाहनावरून येथे मिठाचा सत्याग्रही झाला होता.

सत्याग्रहाची साक्ष

त्यामुळे येथील मिठागरे आजही या मिठाच्या सत्याग्रहाची साक्ष देतात.

आसपासची पर्यटन स्थळं

शिरोडा येथे यशवंतगड हा छोटा किल्लाही आहे. तसेच जवळच रेडी गाव असून तिथे द्विभूज गणेश मंदिर प्रसिद्ध आहे. जवळ वेळागर समुद्रकिनाराही आहे.

वि.स. खांडेकरांचे वास्तव्य

शिरोडा येथे साहित्यिक वि.स.खांडेकर हे देखील वास्तव्यास होते.

कधी जाल?

पर्यटनासाठी मे महिन्यात किंवा दिवाळीच्या काळात गर्दी असते. पावसाळ्यात वर्दळ कमी असते. पण समुद्रात उतरताना पर्यटकांनी काळजी घ्यावी आणि सुचनांचे पालन करावे.

कसे जाणार?

शिरोडा येथे राहण्याची सोय असून येथे पर्यटक खाजगी वाहनाने येऊ शकतात किंवा बस आणि रेल्वेचाही पर्याय आहे. जवळचे रेल्वेस्टेशन सावंतवाडी रोड आहे, तर बसस्थानक मालवण आणि वेंगुर्ले आहे.

