शिवरायांच्या स्वराज्यातील ऐतिहासिक रत्न; नक्की भेट द्या पुण्यातील 'या' किल्ल्याला!

Aarti Badade
पुण्यातील डोणजे गावाजवळ सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत दिमाखात उभा असलेला हा किल्ला पूर्वी 'कोंढाणा' म्हणून ओळखला जायचा. हा किल्ला पुणेकरांचे आवडते पर्यटन स्थळ आहे.
Sinhagad Fort Pune
Sakal
हा किल्ला १६७० मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक लढाईसाठी प्रसिद्ध आहे. नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या अतुलनीय शौर्यामुळे मराठ्यांनी हा गड पुन्हा जिंकला.
Sinhagad Fort Pune
Sakal
आपल्या मुलाच्या (रायबाच्या) लग्नापेक्षा स्वराज्याला प्राधान्य देत, तानाजी मालुसरे यांनी "आधी लगीन कोंढाण्याचे, मग रायबाचे" असा ऐतिहासिक निश्चय केला होता.
Sinhagad Fort Pune
Sakal
या लढाईत मराठ्यांचा विजय झाला, पण तानाजींना वीरमरण आले. ही वार्ता समजताच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी "गड आला पण सिंह गेला" असे भावूक उद्गार काढले.
Sinhagad Fort Pune
Sakal
सिंहगडावर गेल्यावर पर्यटक चुलीवरचे पिठलं-भाकरी, गरमागरम कांदाभजी, माठातील दही-ताक आणि खर्डा-ठेचा अशा अस्सल गावरान जेवणाचा मनसोक्त आनंद घेतात.
Sinhagad Fort Pune
Sakal
किल्ल्यावर नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे स्मारक, राजाराम महाराजांची समाधी, लोकमान्य टिळकांचे निवासस्थान, कल्याण दरवाजा आणि पुणे दरवाजा या ऐतिहासिक वास्तू पाहण्यासारख्या आहेत.
Sinhagad Fort Pune
Sakal
सहलीसाठी आणि ट्रेकिंगसाठी सिंहगड हे एक भन्नाट ठिकाण आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात आणि ऐतिहासिक वातावरणात वेळ घालवण्यासाठी उन्हाळ्यात किंवा पावसाळ्यात येथे नक्की भेट द्या.
Sinhagad Fort Pune
Sakal
Sakal