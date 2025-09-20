मुंबईजवळील ऐतिहासिक खजिना! एलिफंटा लेणी

Aarti Badade
गेटवे ऑफ इंडियाजवळ एका बेटावर आहे, एक प्राचीन आणि अद्भुत ठिकाण. चला एलिफंटा लेणी पाहूया.
दुसऱ्या शतकातील भारतीय वास्तुकलेचे उत्कृष्ट उदाहरण असलेली ही लेणी नैसर्गिक नुकसानीनंतर पुनर्संचयित करण्यात आली आणि १९८६ मध्ये युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केली.
प्रवेश करताच तुम्हाला सदाशिवाचा ७ फूट उंच पुतळा आणि प्रवेशद्वारावरील त्रिमूर्ती दिसेल. या कलाकृती भारतीय कलेचा उत्कृष्ट नमुना आहेत.
एलिफंटा बेटावर जाण्यासाठी गेटवे ऑफ इंडिया येथून फेरी (बोट) उपलब्ध आहे. हा प्रवास खूप निसर्गरम्य आहे.
पहिली बोट सकाळी ९ वाजता सुटते आणि शेवटची परतण्याची वेळ सायंकाळी ५:३० आहे. ही लेणी सोमवारी बंद असतात.
संपूर्ण लेणी पाहण्यासाठी सुमारे २ तास लागतात.
फोटोग्राफी मोफत आहे.
टॉय ट्रेनचा पर्याय उपलब्ध आहे (शुल्क ₹१०).
तुम्ही ऑनलाइन किंवा थेट जागेवर जाऊनही तिकीट बुकिंग करू शकता. त्यामुळे लवकर पोहोचा आणि वेळेचा सदुपयोग करा.
