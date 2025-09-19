व्हिसाशिवाय परदेश प्रवास! कमी बजेटमध्ये फिरा 'या' सुंदर देशांमध्ये

Aarti Badade

व्हिसाची चिंता सोडा!

तुम्ही परदेशात प्रवास करण्याचे स्वप्न पाहत असाल, पण लांब व्हिसा प्रक्रियेमुळे ते पूर्ण होत नसेल तर काळजी करू नका.

व्हिसाशिवाय जाण्यासाठी...

असे अनेक सुंदर देश आहेत जिथे भारतीयांना व्हिसाशिवाय जाण्याची परवानगी आहे.

नेपाळ

भारत आणि नेपाळमध्ये व्हिसाची गरज नाही. तुम्ही व्हिसा किंवा पासपोर्टशिवायही नेपाळला प्रवास करू शकता आणि हिमालयाचा अनुभव घेऊ शकता.

भूतान

या हिमालयीन देशात भारतीयांना फक्त पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्राद्वारे प्रवेश मिळतो. इथल्या निसर्गाचे सौंदर्य पाहण्यासारखे आहे.

मालदीव

मालदीवमध्ये भारतीयांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश आहे. जर तुम्ही बजेटमध्ये प्रवास करू इच्छिता, तर माफुशीसारख्या स्थानिक बेटांवर राहण्याचा विचार करू शकता.

मॉरिशस आणि सेशेल्स

मॉरिशसमध्ये पांढऱ्याशुभ्र समुद्रकिनाऱ्यांचा आनंद घ्या, तर सेशेल्समध्ये कमी बजेटमध्ये गेस्टहाऊसमध्ये राहून स्थानिक बसेसने फिरण्याचा अनुभव घ्या. या दोन्ही ठिकाणी भारतीयांना व्हिसाची गरज नाही.

तुमचे स्वप्न पूर्ण करा!

आता व्हिसाच्या त्रासाशिवाय परदेशात जाण्याचे तुमचे स्वप्न नक्की पूर्ण करा!

