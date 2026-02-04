World Cancer Day : डोळ्यांचा कॅन्सर असतो का? दुर्लक्ष करू नका 'या' 5 गंभीर लक्षणांकडे

Aarti Badade
आज ४ फेब्रुवारी जागतिक कॅन्सर दिन म्हणून पाळला जातो आणि या निमित्ताने दुर्मिळ अशा डोळ्यांच्या कॅन्सरबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे.
डोळ्यांचा कॅन्सर हा जरी दुर्मिळ असला तरी त्याची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा सामान्य वाटतात आणि लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात.
जर तुम्हाला अचानक कमी दिसू लागले किंवा दृष्टी अंधूक झाली असेल तर ते डोळ्यांच्या कॅन्सरचे सुरुवातीचे संकेत असू शकतात.
डोळ्यांमध्ये किंवा पापण्यांच्या आजूबाजूला नवीन गाठ येणे किंवा सतत सूज राहणे ही धोक्याची घंटा असू शकते.
रंग ओळखण्यात अचानक अडचण येणे किंवा डोळ्यांसमोर सतत प्रकाश चमकल्यासारखे वाटणे हे कॅन्सरचे लक्षण असू शकते.
कॅमेरा फ्लॅशसह फोटो काढताना डोळ्यांमधील बाहुलीत पांढरा रंग चमकत असेल तर ही स्थिती अत्यंत गंभीर मानली जाते.
डोळ्यांमध्ये दीर्घकाळ असह्य वेदना होत असतील तर त्याला सामान्य थकवा न समजता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यास हा कॅन्सर शरीराच्या इतर भागांत पसरू शकतो आणि दृष्टीसह जीवाचाही धोका निर्माण होतो.
