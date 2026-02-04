कोणत्या लोकांना जेवताना घाम येतो अन् असं का होतं?

Aarti Badade

जेवताना घाम येणे सामान्य आहे का?

जेवताना घाम येण्याच्या समस्येला वैद्यकीय भाषेत गस्टेटरी स्वेटिंग असे म्हणतात आणि ते अनेकदा मसालेदार अन्नामुळे होते.

मधुमेहाचे असू शकते सुरुवातीचे लक्षण

दीर्घकाळ मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये नर्व्ह डॅमेज झाल्यामुळे जेवताना घाम येण्याची शक्यता वाढते असे तज्ज्ञ सांगतात.

थायरॉइड आणि हार्मोनल बदल

शरीरातील थायरॉइडची पातळी बिघडल्यास किंवा हार्मोनल बदल झाल्यास जेवताना घाम येण्याची समस्या उद्भवू शकते.

लहान मुलांमधील घाम येण्याचे कारण

लहान मुलांनी मसालेदार पदार्थ खाल्ल्यास शरीराचे तापमान वाढते आणि त्यामुळे त्यांना घाम येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असते.

या गंभीर लक्षणांकडे लक्ष द्या

जर जेवताना खूप जास्त घाम येत असेल आणि सोबत वजन वेगाने कमी होत असेल तर सावध होणे गरजेचे आहे.

हृदयाचे ठोके आणि अस्वस्थता

जेवण करताना हृदयाचे ठोके वेगाने वाढत असतील तर ही समस्या एखाद्या अंतर्गत आजाराचे लक्षण असू शकते.

बचावासाठी करा हे सोपे उपाय

मसालेदार आणि जड जेवण टाळून हलका आहार घेतल्यास जेवताना घाम येण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा

जर प्रत्येक वेळी जेवताना घाम येत असेल तर घरगुती उपाय करण्याऐवजी तज्ज्ञ डॉक्टरांची भेट घेऊन तपासणी करणे योग्य ठरेल.

