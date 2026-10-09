मटणाची नळी खाल्ल्याने शरीराला कोणते फायदे मिळतात?

Aarti Badade
मटणाच्या नळीतील अस्थिमज्जेमध्ये (Bone Marrow) चरबी, प्रथिने आणि काही पोषक घटक असतात, जे शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करू शकतात.
mutton bone marrow benefits
Sakal
अस्थिमज्जेपासून तयार केलेल्या रसामध्ये कोलेजनशी संबंधित घटक असू शकतात, मात्र सांधेदुखी कमी करण्यासाठी त्याचा थेट फायदा होतो, याचे ठोस पुरावे मर्यादित आहेत.
mutton bone marrow benefits
Sakal
मटणाच्या नळीतील अस्थिमज्जा आणि त्याच्या रसातून काही प्रथिने व ऊर्जा मिळू शकते, परंतु स्नायूंच्या पुनर्बांधणीसाठी पुरेशा प्रथिनांचा संतुलित आहार महत्त्वाचा असतो.
mutton bone marrow benefits
Sakal
मटणाच्या नळीच्या रसातील कॅल्शियम आणि इतर खनिजांचे प्रमाण तयार करण्याच्या पद्धतीनुसार बदलते, त्यामुळे हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी केवळ यावर अवलंबून राहू नये.
mutton bone marrow benefits
Sakal
अस्थिमज्जेमध्ये असलेल्या चरबीमुळे शरीराला ऊर्जा मिळते, तर गरम मटणाचा रस शरीरातील द्रवपातळी राखण्यास मदत करू शकतो.
mutton bone marrow benefits
Sakal
अस्थिमज्जेमध्ये काही चरबी आणि पोषक घटक असतात, मात्र मटणाची नळी खाल्ल्याने मेंदूची कार्यक्षमता वाढते किंवा मानसिक थकवा दूर होतो, याचे ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत.
mutton bone marrow benefits
Sakal
मटणाच्या नळीमध्ये संतृप्त चरबी आणि कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण जास्त असू शकते, त्यामुळे प्रमाणात सेवन करा आणि हृदयविकार किंवा वाढलेले कोलेस्ट्रॉल असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
mutton bone marrow benefits
Sakal
Salt Water