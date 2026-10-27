फेस वॉश आणि हँड वॉशच्या लिक्विडमध्ये नेमका फरक काय असतो?

संतोष कानडे
फेस वॉश आणि हँड वॉश दोन्ही स्वच्छतेसाठी वापरले जातात; मात्र त्यातले घटक वेगवेगळे असतात.
फेस वॉश विशेषतः चेहऱ्यावरील त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी तयार केलेला असतो.
चेहऱ्याची त्वचा तुलनेने संवेदनशील असल्याने फेस वॉशमध्ये सौम्य स्वच्छता करणारे घटक वापरले जातात.
हँड वॉश हातांवरील धूळ, घाण, तेलकटपणा आणि जंतू दूर करण्यासाठी तयार केला जातो.
काही हँड वॉशमध्ये चेहऱ्यासाठी योग्य नसलेले सुगंध किंवा अधिक तीव्र स्वच्छता करणारे घटक असू शकतात.
फेस वॉशमध्ये त्वचेतील ओलावा टिकवण्यासाठी ग्लिसरीनसारखे घटक असू शकतात.
हँड वॉश वारंवार वापरल्यास काही लोकांच्या हातांची त्वचा कोरडी पडू शकते.
त्यामुळे चेहऱ्यासाठी फेस वॉश आणि हातांसाठी हँड वॉश वापरणे अधिक योग्य ठरते.
दोन्ही उत्पादने निवडताना त्वचेचा प्रकार, घटक आणि उत्पादनावरील वापराच्या सूचना लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.