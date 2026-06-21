Face Yoga म्हणजे काय? चेहरा टवटवीत, उजळ आणि टोन दिसण्यासाठी करा 'हे' सोपे व्यायाम

Anushka Tapshalkar
फेस योगा हा चेहरा, मान आणि जबड्याच्या स्नायूंना सक्रिय करणारा नैसर्गिक व्यायाम प्रकार आहे.
Face Yoga for Firmer, Toned, Glowing Skin & Defined Jawline
sakal
आपल्या चेहऱ्यावर 40 हून अधिक स्नायू असतात. फेस योगामुळे हे स्नायू सक्रिय राहण्यास मदत होते.
Face Yoga for Firmer, Toned, Glowing Skin & Defined Jawline
sakal
फेस योगामुळे रक्ताभिसरण सुधारू शकते, ज्यामुळे त्वचा अधिक तजेलदार आणि फ्रेश दिसू शकते.
Face Yoga for Firmer, Toned, Glowing Skin & Defined Jawline
sakal
नियमित सरावामुळे गाल, जबडा आणि मानेचे स्नायू टोन होण्यास मदत मिळू शकते.
Face Yoga for Firmer, Toned, Glowing Skin & Defined Jawline
sakal
तोंडाने ‘O’ आकार तयार करा, हसा आणि गाल वर उचला. हा व्यायाम 10 वेळा करा.
Face Yoga for Firmer, Toned, Glowing Skin & Defined Jawline
sakal
ओठ बंद ठेवून हसा आणि बोटे गालांच्या हाडांकडे सरकवा. यामुळे गाल अधिक उठून दिसू शकतात.
Face Yoga for Firmer, Toned, Glowing Skin & Defined Jawline
sakal
भुवयांच्या खाली बोटे ठेवून डोळे मोठे उघडा. हा व्यायाम डोळ्यांभोवतीच्या स्नायूंना सक्रिय करतो.
Face Yoga for Firmer, Toned, Glowing Skin & Defined Jawline
sakal
दररोज 5 ते 10 मिनिटे फेस योगा केल्यास चेहरा अधिक टवटवीत, उजळ आणि निरोगी दिसण्यास मदत होऊ शकते.
Consistency
sakal
Lemon Cucumber Detox Water for Korean Glass Skin
sakal