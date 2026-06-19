Glass Skin ट्रेंडचं सिक्रेट उघड! रोज फक्त ‘हा’ एक ज्यूस प्यायला करा सुरू

Anushka Tapshalkar

Korean Glass Skin साठी घरगुती ज्यूस?

काकडी आणि लिंबाचा ज्यूस त्वचेला हायड्रेट ठेवून नैसर्गिक चमक देण्यास मदत करू शकतो. मात्र, हा कोणताही जादुई उपाय नाही.

Lemon Cucumber Detox Water for Korean Glass Skin

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sakal

हायड्रेशन

काकडीमध्ये 95% पेक्षा जास्त पाणी असते. त्यामुळे त्वचा मऊ, तजेलदार आणि ओलसर राहण्यास मदत होते.

Lemon Cucumber Detox Water for Korean Glass Skin

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sakal

डिटॉक्स

काकडी-लिंबाचा ज्यूस शरीराला डिटॉक्स करण्यास मदत करतो. यामुळे त्वचा अधिक स्वच्छ आणि फ्रेश दिसू शकते.

Lemon Cucumber Detox Water for Korean Glass Skin

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sakal

व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्स

काकडी आणि लिंबामधील व्हिटॅमिन C कोलेजन निर्मितीस मदत करते व अकाली वृद्धत्वाची चिन्हे कमी करण्यास सहाय्यक ठरते.

Lemon Cucumber Detox Water for Korean Glass Skin

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sakal

निस्तेजपणा आणि डाग कमी

लिंबातील सिट्रिक अॅसिड त्वचेवरील डाग आणि पिग्मेंटेशन कमी करण्यास मदत करू शकते, तर काकडी त्वचेला शांत ठेवते.

Lemon Cucumber Detox Water for Korean Glass Skin

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sakal

पिंपल्स आणि अतिरिक्त तेल नियंत्रण

लिंबाचे अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आणि काकडीचे तेल नियंत्रित करणारे गुण त्वचा स्वच्छ व तजेलदार ठेवण्यास मदत करतात.

Lemon Cucumber Detox Water for Korean Glass Skin

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sakal

वापरण्याची योग्य पद्धत

दररोज सकाळी एक ग्लास काकडी-लिंबाचा ज्यूस प्या. त्वचेवर लावताना दोन्ही रस समान प्रमाणात मिसळा, 10 मिनिटांनी धुवा आणि सनस्क्रीन लावायला विसरू नका.

Lemon Cucumber Detox Water for Korean Glass Skin

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sakal

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