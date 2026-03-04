पार्लर नको, फिल्टर नको! 15 मिनिटांच्या फेस योगाने मिळवा ग्लोइंग स्कीन

Aarti Badade
चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक मिळवण्यासाठी केवळ महागडी उत्पादने पुरेशी नसतात. नियमित 'फेस योगा' केल्याने त्वचेच्या स्नायूंना व्यायाम मिळतो आणि चेहरा तरुण दिसतो.
फेस योगामुळे चेहऱ्याकडील रक्ताभिसरण (Blood Circulation) वेगवान होते. यामुळे त्वचेच्या पेशींना पुरेसा ऑक्सिजन मिळतो आणि त्वचा निरोगी व चमकदार बनते.
तोंडात शक्य तितकी हवा भरून तोंड बंद ठेवा. ही हवा आधी उजव्या गालात, मग डाव्या गालात आणि नंतर ओठांच्या वरच्या भागात फिरवा. यामुळे गालांचे स्नायू घट्ट होतात.
यामध्ये आधी चुंबन घेत असल्याप्रमाणे ओठ बाहेर काढा आणि त्यानंतर लगेच एक मोठी स्माईल द्या. या कृतीमुळे जबड्याची लाईन सुधारते आणि त्वचा लटकत नाही.
दोन्ही हातांची मधली बोटे भुवयांच्या मधोमध आणि तर्जनी डोळ्यांच्या बाहेरील टोकाला ठेवा. आता वरच्या दिशेला पहा आणि डोळे मिचकावण्याचा प्रयत्न करा. डोळ्यांखालील सूज कमी होते.
या योगामध्ये तुमची जीभ शक्य तितकी बाहेर काढा आणि डोळे मोठे करून समोर पहा. ही पोझ चेहऱ्याचे सर्व स्नायू ताणण्यास आणि रक्ताभिसरण वाढवण्यास मदत करते.
फेस योगा सुरू करण्यापूर्वी हात आणि चेहरा स्वच्छ धुवा. तसेच दिवसातून भरपूर पाणी प्या; कारण हायड्रेटेड शरीरामुळे योगाचा परिणाम अधिक वेगाने दिसून येतो.
