तुम्ही नकली बटाटे तर खात नाही? 'या' सोप्या ट्रिकने ओळखा

Yashwant Kshirsagar
दूध आणि इतर पदार्थांनंतर आता आता बटाट्यांमध्येही भेसळ केली जात आहे,असा अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन (FSDA) ने अहवाल दिला आहे.
व्यापारी जुने बटाटे धुतात आणि ते ताजे दिसण्यासाठी रसायनांचा वापर करतात.
बटाट्यांना गुलाबी रंग देण्यासाठी धोकादायक रसायनांचा वापर केला जात आहे.
हे भेसळयुक्त बटाटे खाल्ल्याने विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
सणासुदीच्या काळात, जेव्हा भाज्यांची मागणी वाढते तेव्हा भेसळ करणारे याचा फायदा घेतात.
जर पाण्यात भिजवल्यावर बटाट्यांचा रंग फिका पडत असेल, तर तुम्ही असे बटाटे खरेदी करणे टाळावे.
अशा भेसळीच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
जर तुम्ही बटाट्यांना घासताना त्यांचा रंग तुमच्या हातावर लागला तर ते रंगीत असण्याची शक्यता आहे.
अशा भेसळीबद्दल जागरूक राहिल्याने ग्राहकांना भेसळीपासून स्वत:चे संरक्षण करण्यास मदत होऊ शकते.
