तुम्ही नकली बटाटे तर खात नाही? 'या' सोप्या ट्रिकने ओळखा

Yashwant Kshirsagar

बटाट्यातही भेसळ

दूध आणि इतर पदार्थांनंतर आता आता बटाट्यांमध्येही भेसळ केली जात आहे,असा अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन (FSDA) ने अहवाल दिला आहे.

Fake potato Identification 

|

esakal

रसायन

व्यापारी जुने बटाटे धुतात आणि ते ताजे दिसण्यासाठी रसायनांचा वापर करतात.

Fake potato Identification 

|

esakal

रंग

बटाट्यांना गुलाबी रंग देण्यासाठी धोकादायक रसायनांचा वापर केला जात आहे.

Fake potato Identification 

|

esakal

आरोग्याच्या समस्या

हे भेसळयुक्त बटाटे खाल्ल्याने विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

Fake potato Identification 

|

esakal

मागणीत वाढ

सणासुदीच्या काळात, जेव्हा भाज्यांची मागणी वाढते तेव्हा भेसळ करणारे याचा फायदा घेतात.

Fake potato Identification 

|

esakal

चाचणी

जर पाण्यात भिजवल्यावर बटाट्यांचा रंग फिका पडत असेल, तर तुम्ही असे बटाटे खरेदी करणे टाळावे.

Fake potato Identification 

|

esakal

कायदेशीर कारवाई

अशा भेसळीच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

Fake potato Identification 

|

esakal

रंग

जर तुम्ही बटाट्यांना घासताना त्यांचा रंग तुमच्या हातावर लागला तर ते रंगीत असण्याची शक्यता आहे.

Fake potato Identification 

|

esakal

जागरुकता

अशा भेसळीबद्दल जागरूक राहिल्याने ग्राहकांना भेसळीपासून स्वत:चे संरक्षण करण्यास मदत होऊ शकते.

Fake potato Identification 

|

esakal

बाईकस्वारांसाठी वरदान ठरतेय हे स्मार्ट हेल्मेट; अपघात होणापूर्वीच मिळणार अलर्ट

Smart Helmet For Bike Riders

|

esakal

येथे क्लिक करा