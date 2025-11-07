बाईकस्वारांसाठी वरदान ठरतेय हे स्मार्ट हेल्मेट; अपघात होणापूर्वीच मिळणार अलर्ट

Yashwant Kshirsagar
बेंगळुरूस्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी अल्ट्राव्हायोलेटने त्यांचे पहिले कार्बन-फायबर हेल्मेट यूव्ही क्रॉसफेड लाँच केले आहे.
हे केवळ एक हेल्मेट नाही तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेचे मिश्रण आहे ज्यात रायडर्सना एका नवीन युगात नेण्याची क्षमता आहे.
आकर्षक लूक आणि मजबूत बॉडी शेलसह सुसज्ज, या हेल्मेटची किंमत ₹१९,९०० आहे. हे आता युरोपियन आणि भारतीय बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
हे हेल्मेट डीओटी आणि आयएसआय प्रमाणपत्रे तसेच युरोपियन बाजारपेठेच्या ईसीई २२.०६ जागतिक सुरक्षा मानकांचे पालन करते.
कार्डो सिस्टम्सच्या भागीदारीत विकसित केलेल्या यूव्ही क्रॉसफेडमध्ये रिअल-टाइम रडार कम्युनिकेशन आणि प्रगत कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्ये आहेत.
हेल्मेटची रचना लक्षात घेता, त्याचे कार्बन-फायबर बाहेर कवच आणि फायबरग्लास आतील थर ते केवळ मजबूतच नाही तर अत्यंत हलके देखील बनवते.
त्याचे वजन अंदाजे १,३८० ग्रॅम आहे. हे हेल्मेट अल्ट्राव्हायोलेटच्या मोटारसायकलींशी रिअल-टाइम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते.
यूव्ही क्रॉसफेडचे सर्वात महत्त्वाचे तांत्रिक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे कार्डानो मेश नेटवर्क, जे रायडर-टू-रायडर आणि रायडर-टू-वाहन कम्युनिकेशन सक्षम करते.
समाविष्ट केलेले डायनॅमिक अलर्ट सिक्वेन्स (डीएएस) सॉफ्टवेअर रिअल-टाइममध्ये अलर्ट प्रक्रिया करते आणि रायडरसाठी त्यांना प्राधान्य देते.
हे वैशिष्ट्य एक्स-४७ मॉडेलमध्ये असलेल्या यूव्ही हायपरसेन्स रडार सिस्टममधून अलर्ट देखील हाताळते. रायडरला रस्त्यावरील कोणत्याही संभाव्य धोक्याची किंवा परिस्थितीबद्दल त्वरित माहिती मिळते.
