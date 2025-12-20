घरच्यांकडून लग्नाचा दबाव आहे का? वाचा काय करायचं

Shubham Banubakode

दबावाचं कारण

लग्नासाठी घरच्यांचा आग्रह हा बहुतांश वेळा समाज, वय, नातलगांचा दबाव किंवा काळजीपोटी असतो. आधी त्यामागचं कारण समजून घ्या.

घरच्यांशी संवाद साधा

शांतपणे घरच्यांशी बोला. तुमच्या भावना, प्लॅन्स आणि भीती स्पष्ट शब्दांत मांडणं महत्त्वाचं आहे.

थोडा वेळ मागा

निर्णय घेण्यासाठी वेळ हवा असेल तर ते स्पष्टपण सांगा. करिअर, आर्थिक स्थैर्य किंवा मानसिक तयारी यासाठी वेळ मागणं चुकीचं नाही.

ठाम राहा

लग्न करायचं की नाही, कधी करायचं? हा तुमचा वैयक्तिक निर्णय आहे. इतरांच्या अपेक्षांमुळे स्वतःचा निर्णय बदलू नका.

कुणाची तरी मदत घ्या

कुटुंबातील एखादा सदस्य, भाऊ, मित्र, किंवा बहीण यांच्याशी बोलून मध्यस्थी करून घ्या.

मानसिक आरोग्य जपा

सततचा दबावामुळे तुमच्यावर मानसिक ताण येत असेल, तर स्वतःची काळजी घ्या. गरज वाटल्यास काउन्सेलरशी बोला.

समतोल राखा

घरच्यांच्या भावना महत्त्वाच्या आहेत, तरी तुमचं आयुष्यही महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या दोन्हीत समतोल राखणं गरजेचं आहे.

योग्य वेळी निर्णय घ्या

लग्न हा आयुष्याचा मोठा निर्णय आहे. समाज किंवा कुटुंबाच्या दबावाखाली नाही, तर योग्य वेळ आणि योग्य व्यक्ती मिळाल्यावरच निर्णय घ्या.

