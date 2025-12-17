५०० वर्षांत एकही लग्न न झालेलं महाराष्ट्रातलं गाव, दुमजली घर अन् घरात पलंगही वापरत नाही

Shubham Banubakode

५०० वर्षांपासून एकही लग्न नाही

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील चौंढाळा गावात गेल्या ५०० वर्षांत एकही लग्न झालेलं नाही. आजही गावात नवरी-नवरदेवाच्या दारात मांडव पडत नाही.

गावाबाहेरच विवाह सोहळे

गावातील मुला-मुलींची लग्न गावाबाहेर, काही अंतरावर असलेल्या हनुमान मंदिरात बजरंग बलीच्या साक्षीने पार पडतात.

कारण काय?

आख्यायिकेनुसार, रेणुका मातेचं लग्न नाकारल्यामुळे वऱ्हाड दगडात रूपांतरित झालं. त्यामुळे देवी अविवाहित राहिल्याचा मान ठेवत गावात लग्न होत नाहीत.

हजारो दगडांच्या शिळा

या कथेशी संबंधित गोलाकार दगड आजही गावाच्या परिसरात हजारोंच्या संख्येने पडलेले आहेत. त्यांचा कोणताही वापर केला जात नाही.

दुमजली घरांवर बंदी

गावातील रेणुका देवी मंदिराच्या उंचीपेक्षा उंच घर बांधण्यास मनाई आहे. त्यामुळे चौंढाळा गावात एकही दुमजली घर नाही.

कुठल्याच घरात पलंग नाही

संपूर्ण गावात खाट, बाज, पलंग किंवा सोफा आढळत नाही. बाळंतीण महिलांसह सर्वजण जमिनीवरच झोपतात.

जनावरांनाही नियम

शेतात राबणाऱ्या बैलांना शिंगोट्या किंवा झुल घातली जात नाही. परंपरेचे नियम माणसांसोबत जनावरांनाही लागू आहेत.

सातेमाळीची मोठी यात्रा

सातव्या माळेला रेणुका मातेची भव्य यात्रा भरते. छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, बीड, धाराशिव जिल्ह्यांतून भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी येतात.

