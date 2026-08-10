नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाखांचा दिलासा मिळणार? कर्जमाफी योजनेत काय तरतूद?

सकाळ डिजिटल टीम

कर्जमुक्ती योजना

राज्य सरकारकडून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवण्यास सुरुवात झालीय.

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निकष

शेतकऱ्यांना लाभ मिळवण्यासाठी बँक खात्यांचे आधार प्रमाणिकरण आणि शासन निर्धारीत निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

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बँका

शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाला ही योजना लागू राहणार आहे.

Farm Loan Waiver

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२ लाख

शेतकऱ्यांचे ३१ मार्च २०२६ पर्यंतचे थकीत कर्ज आणि व्याजावर २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जात आहे.

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नियमित परतफेड

शेतकऱ्यांकडून नियमित परतफेड कऱणाऱ्यांनाही २ लाख रुपये द्यावेत अशी मागणी शेतकऱी नेत्यांनी केलीय. पण सरकारने याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही.

Farm Loan Waiver

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प्रोत्साहनपर

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

Farm Loan Waiver

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सहकार्य

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना आधी मदत करू आणि त्यानंतर नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी योजनेतून सहकार्य केले जाईल असं म्हटलंय.

Farm Loan Waiver

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