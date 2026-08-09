कमी खाऊनही पोट भरतंय? ‘हा’ घरगुती काढा पचनाला देईल आराम

Aarti Badade

कोमट पाणी प्या

सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने पचनक्रिया सुरळीत होण्यास आणि बद्धकोष्ठता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

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बडिशेप-धने-जिऱ्याचा काढा

एक ग्लास पाण्यात १ चमचा बडिशेप, अर्धा चमचा धने आणि पाव चमचा जिरे उकळून हा काढा घेऊ शकता.

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जेवण सावकाश चावून खा

प्रत्येक घास व्यवस्थित चावून खाल्ल्याने पोटात हवा जाणे आणि ब्लोटिंगचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

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जड आणि तेलकट पदार्थ टाळा

तळलेले, जास्त तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ कमी केल्याने पोट फुगणे व जडपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

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प्रोबायोटिक्स आहारात घ्या

दहीसारख्या प्रोबायोटिक पदार्थांचा योग्य प्रमाणात आहारात समावेश केल्याने आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

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दररोज हलका व्यायाम करा

चालणे, स्ट्रेचिंग किंवा हलका व्यायाम केल्याने आतड्यांची हालचाल सक्रिय राहण्यास मदत होते.

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जेवणाची वेळ ठरवा

नियमित वेळी जेवण, पुरेशी झोप आणि संतुलित दिनचर्या पचनक्रिया व्यवस्थित ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

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लक्षणे

पोट सतत फुगणे, लवकर पोट भरणे किंवा पचनाचा त्रास कायम राहत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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