तर कुणब्याला जीवंत जाळल्यासारखे होईल... काय म्हणाले होते शिवाजी महाराज?

Sandip Kapde

उत्सुकता–

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातील अनेक गोष्टी जाणून घेण्याची आपल्याला उत्सुकता असते.

धोरण–

शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांप्रती आपले धोरण प्रभावीपणे राबवले.

संवेदना–

शेतकऱ्यांवर शिवरायांच्या पत्रांत संवेदनापूर्ण उल्लेख आढळतो.

पर्यावरण–

पर्यावरणाबद्दल काही चूक झाली तर जीवन उद्ध्वस्त होते, असे त्यांचे मत होते.

विरोध–

जंगल किंवा भूमी जाळण्याविरुद्ध शिवरायांनी स्पष्ट विरोध केला होता.

कुणबी-

"आग लागल्यामुळे किंवा आग लावल्यामुळे कुणब्याला जीवे मारल्याप्रमाणे घडते" असा उल्लेख महाराजांच्या पत्रात आढळतो.

सूचना–

अधिकारी-वर्गाने गवत जाळण्यावर नियंत्रण ठेवावे, असा आदेश त्यांनी दिला.

सावधगिरी–

‘आगीचा दगा न हो’ अशी चेतावणी त्यांनी दिली आहे.

संरक्षण–

शिवरायांच्या पत्रव्यवहारात जंगलतोड करण्यास विरोध केला गेला.

पालन–

जंगलांचे संरक्षण करण्याच्या सूचना त्यांनी स्पष्टपणे दिल्या.

संदर्भ–

प्रकाश पवार यांच्या ‘सकलनवादी छत्रपती शिवराय’ या पुस्तकात ही माहिती आढळते.

