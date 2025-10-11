तर कुणब्याला जीवंत जाळल्यासारखे होईल... काय म्हणाले होते शिवाजी महाराज?

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातील अनेक गोष्टी जाणून घेण्याची आपल्याला उत्सुकता असते.
शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांप्रती आपले धोरण प्रभावीपणे राबवले.
शेतकऱ्यांवर शिवरायांच्या पत्रांत संवेदनापूर्ण उल्लेख आढळतो.
पर्यावरणाबद्दल काही चूक झाली तर जीवन उद्ध्वस्त होते, असे त्यांचे मत होते.
जंगल किंवा भूमी जाळण्याविरुद्ध शिवरायांनी स्पष्ट विरोध केला होता.
"आग लागल्यामुळे किंवा आग लावल्यामुळे कुणब्याला जीवे मारल्याप्रमाणे घडते" असा उल्लेख महाराजांच्या पत्रात आढळतो.
अधिकारी-वर्गाने गवत जाळण्यावर नियंत्रण ठेवावे, असा आदेश त्यांनी दिला.
‘आगीचा दगा न हो’ अशी चेतावणी त्यांनी दिली आहे.
शिवरायांच्या पत्रव्यवहारात जंगलतोड करण्यास विरोध केला गेला.
जंगलांचे संरक्षण करण्याच्या सूचना त्यांनी स्पष्टपणे दिल्या.
प्रकाश पवार यांच्या ‘सकलनवादी छत्रपती शिवराय’ या पुस्तकात ही माहिती आढळते.
Bhushangad Fort
