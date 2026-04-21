मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वात वेगवान शतक करणारे ४ फलंदाज

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सने २० एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्सला ९९ धावांनी पराभूत केले.
Tilak Varma
Sakal
या सामन्यात तिलक वर्माने ४५ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले.
Sakal
त्यामुळे तिलक वर्मा मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वात वेगवान शतक करणारा खेळाडू ठरला. तिलकने सनथ जयसूर्याची बरोबरी केली.
Sakal
सनथ जयसूर्यानेही २००८ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ४५ चेंडूत शतक केले होते.
Sakal
मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएलमध्ये सर्वात वेगवान शतक करण्याच्या यादीत कॅमेरॉन ग्रीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Sakal
ग्रीनने २०२३ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध मुंबई इंडियन्ससाठी ४७ चेंडूत शतक केलं होतं.
Sakal
या विक्रमाच्या यादीत सूर्यकुमार यादव तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने २९२३ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर गुजरात टायटन्सविरुद्ध ४९ चेंडूत शतक केले होते.
Sakal
Sakal