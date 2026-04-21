मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वात वेगवान शतक करणारे ४ फलंदाज

Pranali Kodre

मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्सला हरवलं

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सने २० एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्सला ९९ धावांनी पराभूत केले.

तिलक वर्माचं शतक

या सामन्यात तिलक वर्माने ४५ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले.

सर्वात वेगवान शतक

त्यामुळे तिलक वर्मा मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वात वेगवान शतक करणारा खेळाडू ठरला. तिलकने सनथ जयसूर्याची बरोबरी केली.

सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्यानेही २००८ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ४५ चेंडूत शतक केले होते.

दुसरा क्रमांक

मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएलमध्ये सर्वात वेगवान शतक करण्याच्या यादीत कॅमेरॉन ग्रीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

कॅमेरॉन ग्रीन

ग्रीनने २०२३ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध मुंबई इंडियन्ससाठी ४७ चेंडूत शतक केलं होतं.

सूर्यकुमार यादव

या विक्रमाच्या यादीत सूर्यकुमार यादव तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने २९२३ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर गुजरात टायटन्सविरुद्ध ४९ चेंडूत शतक केले होते.

IPL मध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर आऊट होणारे 'ओपनर'

Ajinkya Rahane - Ruturaj Gaikwad

|

Sakal

येथे क्लिक करा