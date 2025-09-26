उपवासात असा साबुदाणा खाणे टाळा! पोषणतज्ञांनी सांगितला योग्य मार्ग

Aarti Badade
नवरात्रीच्या उपवासात साबुदाणा, राजगिरा आणि बटाटे असे पदार्थ खाल्ले जातात. पण हे पदार्थ आरोग्यासाठी किती फायदेशीर आहेत, हे तुम्हाला माहीत आहे का?
पोषणतज्ञ यांच्या मते, साबुदाणा हा फक्त कॅलरींनी भरलेला असतो, त्यात फार कमी पोषण असते. त्यामुळे उपवासात तो मुख्य आहार म्हणून घेऊ नये.
साबुदाणा कसावा वनस्पतीपासून बनवलेला असतो. त्यात प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वे कमी असतात.जास्त प्रमाणात साबुदाणा खाल्ल्यास गॅस, अपचन किंवा पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.
साबुदाण्याला 'ऊर्जा देणारे अन्न' म्हटले जाते. कारण ते खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते, पण त्यातून फारसे पोषण मिळत नाही.
साबुदाण्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असल्याने तो रक्तातील साखरेची पातळी वाढवू शकतो, आणि नंतर ती वेगाने कमी होऊ शकते.
साबुदाणा खाताना त्यासोबत दही, चीज किंवा सुकामेवा यांसारख्या पौष्टिक गोष्टींचा समावेश करा. १०० ग्रॅम साबुदाण्यामध्ये सुमारे ३५० किलोकॅलरीज असतात.
उपवासाच्या दिवसांत साबुदाणा खाण्याऐवजी राजगिरा, शेंगदाणे, माखणा (कमळाचे दाणे) आणि फळे यांचा आहारात समावेश करा.
