नवरात्र स्पेशल! उपवासाचे थालीपीठ बनवण्याची सोपी रेसिपी!

Aarti Badade
उपवासासाठी बनवल्या जाणाऱ्या पारंपरिक आणि चविष्ट पदार्थांपैकी एक म्हणजे उपवासाचे थालीपीठ!
Sakal
भिजवलेला साबुदाणा, उकडलेला बटाटा, भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट, हिरवी मिरची पेस्ट, जिरे, उपवासाचे मीठ.
एका भांड्यात साबुदाणा, बटाटा, शेंगदाणा कूट, मिरची, जिरे आणि मीठ एकत्र करा. हे सर्व साहित्य चांगले मळून घ्या.
एका ओल्या प्लास्टिकच्या कागदावर किंवा केळीच्या पानावर थोडे पीठ घ्या. हाताने थापून थालीपीठाचा गोल आकार द्या.
तव्यावर थोडे तेल किंवा तूप घालून थालीपीठ ठेवा. दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि खरपूस होईपर्यंत भाजा.
गरमागरम थालीपीठ दह्यासोबत किंवा उपवासाच्या चटणीसोबत खा. याची चव अप्रतिम लागते
यामध्ये तुम्ही भगर किंवा इतर उपवासाची धान्ये वापरू शकता. तसेच, थालीपीठासोबत तुम्ही लिंबाचा रस देखील घेऊ शकता.
