नवरात्री स्पेशल! झटपट होणारी रताळ्याची उपवासाची चटणी!

Aarti Badade
उपवासासाठी एक सोपी आणि चविष्ट रेसिपी: रताळ्याची चटणी!
२ रताळी,९-१० हिरव्या/लाल मिरच्या (ठेचलेल्या),१/४ कप भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट,चवीनुसार सैंधव मीठ
रताळी स्वच्छ धुऊन सोलून घ्या. सोललेली रताळी किसणीवर किसून घ्या.
किसलेल्या रताळ्यात ठेचलेल्या मिरच्या, शेंगदाण्याचा कूट आणि सैंधव मीठ घाला.
सर्व साहित्य एकत्र करून चांगले मिसळा. तुमची पौष्टिक रताळ्याची चटणी तयार आहे!
ही चटणी तुम्ही साबुदाणा खिचडी किंवा उपवासाच्या डोशासोबत खाऊ शकता. चवीसाठी थोडा लिंबाचा रस घाला.
ही चटणी तुम्ही एका आठवड्यापर्यंत फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. त्यामुळे तुम्ही ती आधीच बनवून ठेवू शकता आणि उपवासाच्या वेळी वापरू शकता.
