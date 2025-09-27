नवरात्री स्पेशल! झटपट होणारी रताळ्याची उपवासाची चटणी!

Aarti Badade

झटपट उपवास चटणी

उपवासासाठी एक सोपी आणि चविष्ट रेसिपी: रताळ्याची चटणी!

Sweet Potato chutney

|

Sakal

लागणारे साहित्य

२ रताळी,९-१० हिरव्या/लाल मिरच्या (ठेचलेल्या),१/४ कप भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट,चवीनुसार सैंधव मीठ

Sweet Potato chutney

|

Sakal

तयारी

रताळी स्वच्छ धुऊन सोलून घ्या. सोललेली रताळी किसणीवर किसून घ्या.

Sweet Potato chutney

|

Sakal

मिश्रण तयार करा

किसलेल्या रताळ्यात ठेचलेल्या मिरच्या, शेंगदाण्याचा कूट आणि सैंधव मीठ घाला.

Sweet Potato chutney

|

sakal

चटणी तयार

सर्व साहित्य एकत्र करून चांगले मिसळा. तुमची पौष्टिक रताळ्याची चटणी तयार आहे!

Sweet Potato chutney

|

Sakal

र्व्ह करा!

ही चटणी तुम्ही साबुदाणा खिचडी किंवा उपवासाच्या डोशासोबत खाऊ शकता. चवीसाठी थोडा लिंबाचा रस घाला.

Sweet Potato chutney

|

Sakal

साठवणूक

ही चटणी तुम्ही एका आठवड्यापर्यंत फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. त्यामुळे तुम्ही ती आधीच बनवून ठेवू शकता आणि उपवासाच्या वेळी वापरू शकता.

Sweet Potato chutney

|

Sakal

उपवासात असा साबुदाणा खाणे टाळा! पोषणतज्ञांनी सांगितला योग्य मार्ग

Sabudana eating Health Tip

|

Sakal

येथे क्लिक करा