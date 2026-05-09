धुसर दिसतंय? 'या' एका चूर्णाने सुधारेल डोळ्यांची दृष्टी!

Aarti Badade
कमकुवत झालेली दृष्टी सुधारण्यासाठी बडीशेप, बदाम, खडीसाखर आणि काळी मिरी यांचे मिश्रण अत्यंत प्रभावी ठरते.
Home remedies for weak eyesight
Sakal
समप्रमाणात बडीशेप, बदाम आणि खडीसाखर घ्या; तसेच आवश्यकतेनुसार त्यात थोडी काळी मिरी एकत्र करा.
बदामातील व्हिटामिन ई आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स डोळ्यांच्या नसांमधील रक्ताभिसरण सुधारतात आणि मेंदूला पोषण देतात.
बडीशेप केवळ पोटासाठीच नाही, तर दृष्टी तीक्ष्ण करण्यासाठी आणि डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी उत्तम मानली जाते.
खडीसाखरेचा थंड प्रभाव डोळ्यांना गारवा देतो, ज्यामुळे डोळे लाल होणे किंवा पाणी येणे यांसारख्या समस्या कमी होतात.
बदाम आणि बडीशेप मंद आचेवर हलके भाजून घ्या, त्यानंतर सर्व घटक एकत्र करून मिक्सरमध्ये बारीक पूड तयार करा.
डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी एक चमचा हे चूर्ण कोमट दुधासोबत घेणे फायदेशीर ठरते.
या मिश्रणाच्या नियमित सेवनाने केवळ दृष्टीच सुधारत नाही, तर स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढण्यासही मदत होते.
कोणत्याही घरगुती उपायासोबतच, डोळ्यांच्या गंभीर समस्या असल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे नेहमीच आवश्यक आहे.
