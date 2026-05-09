धुसर दिसतंय? 'या' एका चूर्णाने सुधारेल डोळ्यांची दृष्टी!

Aarti Badade

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी नैसर्गिक उपाय

कमकुवत झालेली दृष्टी सुधारण्यासाठी बडीशेप, बदाम, खडीसाखर आणि काळी मिरी यांचे मिश्रण अत्यंत प्रभावी ठरते.

Home remedies for weak eyesight

|

Sakal

चूर्ण बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य

समप्रमाणात बडीशेप, बदाम आणि खडीसाखर घ्या; तसेच आवश्यकतेनुसार त्यात थोडी काळी मिरी एकत्र करा.

बदामाचे पौष्टिक फायदे

बदामातील व्हिटामिन ई आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स डोळ्यांच्या नसांमधील रक्ताभिसरण सुधारतात आणि मेंदूला पोषण देतात.

बडीशेप: दृष्टी होईल तीक्ष्ण

बडीशेप केवळ पोटासाठीच नाही, तर दृष्टी तीक्ष्ण करण्यासाठी आणि डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी उत्तम मानली जाते.

खडीसाखरेचा थंडावा

खडीसाखरेचा थंड प्रभाव डोळ्यांना गारवा देतो, ज्यामुळे डोळे लाल होणे किंवा पाणी येणे यांसारख्या समस्या कमी होतात.

चूर्ण बनवण्याची योग्य पद्धत

बदाम आणि बडीशेप मंद आचेवर हलके भाजून घ्या, त्यानंतर सर्व घटक एकत्र करून मिक्सरमध्ये बारीक पूड तयार करा.

सेवनाची पद्धत आणि वेळ

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी एक चमचा हे चूर्ण कोमट दुधासोबत घेणे फायदेशीर ठरते.

स्मरणशक्ती आणि एकाग्रतेत वाढ

या मिश्रणाच्या नियमित सेवनाने केवळ दृष्टीच सुधारत नाही, तर स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढण्यासही मदत होते.

महत्त्वाचा डॉक्टरांचा सल्ला

कोणत्याही घरगुती उपायासोबतच, डोळ्यांच्या गंभीर समस्या असल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे नेहमीच आवश्यक आहे.

