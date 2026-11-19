Vinod Dengale
Official name of FC Road Pune
पुण्यातील FC रोड म्हणजेच फर्ग्युसन रोड सर्वांनाच माहिती आहे.
Official name of FC Road Pune
eSakal
या रस्त्यावर असणाऱ्या ऐतिहासिक फर्ग्युसन महाविद्यालयामुळे त्याला FC रोड म्हणून ओळख निर्माण झाली.
Official name of FC Road Pune
eSakal
मात्र या रस्त्याला जरी FC रोड म्हटलं जात असलं तरी पुणे महानगरपालिकेने याचं अधिकृत नामकरण वेगळं केलं आहे.
Official name of FC Road Pune
eSakal
डेक्कन जिमखाना ते कृषि महाविद्यालय, शिवाजीनगर या दरम्यान हा रस्ता आहे.
Official name of FC Road Pune
eSakal
हा रोड प्रामुख्याने तरुणाईच्या शॉपिंगसाठी आणि कॅफे तसेच खाण्यापिणासाठी प्रसिद्ध आहे.
Official name of FC Road Pune
eSakal
पुणे महानगरपालिकेने या रस्त्याचं अधिकृत नामकरण नामदार गोपाळकृष्ण गोखले पथ किंवा गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता असे केले आहे.
Official name of FC Road Pune
eSakal
गोपाळकृष्ण गोखले हे थोर समाजसुधारक आणि स्वातंत्र्यसेनानी होते. त्यांच्या सन्मानार्थ हे नाव दिलं आहे.
Official name of FC Road Pune
eSakal
Who Should Eat Amla who avoid
eSakal