Fe 500 की Fe 500D... जिन्यासाठी कोणते स्टील सर्वोत्तम?

Mansi Khambe
बांधकाम
घर बांधताना, लोक अनेकदा विटा, सिमेंट, वाळू आणि सळ्या खरेदी करतात. पण जिना बांधताना गंवडी इतकी काळजी घेत नाहीत.
Best TMT Steel for staircase
ESakal
बांधकामात जिना मजबूत होण्यासाठी योग्य स्टील आणि सळ्या निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेकदा, गवंडी त्यांच्या पसंतीनुसार किंवा उपलब्धतेनुसार सळ्यांची शिफारस करतात.
Best TMT Steel for staircase
ESakal
जिना बांधण्यापूर्वी, त्यासाठी कोणत्या प्रकारचे स्टील सर्वोत्तम आहे, सळ्या किती मिमीच्या असाव्यात आणि खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्यात हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Best TMT Steel for staircase
ESakal
काँक्रीट जिन्यांसाठी सामान्यतः टीएमटी सळ्या वापरल्या जातात. या सळ्या काँक्रीटसोबत मिळून जिन्याला मजबुती देतात.
Best TMT Steel for staircase
ESakal
बाजारात Fe 500 आणि Fe 500D ग्रेडचे TMT रिबार उपलब्ध आहेत. Fe 500D हा अनेकदा एक चांगला पर्याय मानला जातो. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते मजबूत आणि लवचिक दोन्ही आहे.
Best TMT Steel for staircase
ESakal
अनेकांना वाटते की ८ किंवा १० मिमी रिबार पुरेसे होईल. तथापि, हे नेहमीच खरे नसते. रिबारची जाडी जिन्याची लांबी, रुंदी, रचना, आधार आणि भार सहन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते.
Best TMT Steel for staircase
ESakal
तथापि, कोणते रिबार वापरायचे, किती प्रमाणात आणि किती अंतरावर वापरायचे याचा निर्णय स्ट्रक्चरल इंजिनिअरच्या डिझाइनवर आधारित असावा. सळ्यांचा आकार किंवा संख्या केवळ गवंड्याच्या सल्ल्यावर ठरवू नये.
Best TMT Steel for staircase
ESakal
जिना बांधताना, गवंड्याला कोणत्या ग्रेडच्या सळ्या वापरल्या जात आहेत, त्यांचा आकार काय आहे आणि त्या किती अंतरावर ठेवल्या जातील, हे नक्की विचारा.
Best TMT Steel for staircase
ESakal
Silver Leaf on Sweets
ESakal