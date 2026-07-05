वारंवार चक्कर येणे सामान्य नाही! 'ही' धोकादायक लक्षणं अजिबात दुर्लक्षित करू नका

Aarti Badade
चक्कर येणे हे केवळ तणावामुळे नाही, तर कमी रक्तदाब, ॲनिमिया आणि शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळेही असू शकते.
dizziness
Sakal
व्हिटॅमिन बी१२ आणि फोलेटच्या कमतरतेमुळे ॲनिमिया होतो, ज्यामुळे मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्याने चक्कर येते.
dizziness
Sakal
शरीरात व्हिटॅमिन डी कमी असल्यास स्नायू कमकुवत होतात आणि शरीराचा तोल जाऊन अस्थिरता जाणवू शकते.
dizziness
Sakal
चक्कर येण्यासोबतच सतत अशक्तपणा, श्वास लागणे, अंधुक दृष्टी आणि हात-पायांना मुंग्या येत असल्यास सावध व्हा.
dizziness
Sakal
चालण्यात अडचण येणे, तीव्र डोकेदुखी, छातीत दुखणे किंवा बेशुद्ध पडणे ही गंभीर लक्षणे असू शकतात.
dizziness
Sakal
वारंवार चक्कर आल्यास स्वतःहून औषधे किंवा सप्लिमेंट्स न घेता, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आवश्यक रक्त तपासण्या करून घ्या.
dizziness
Sakal
संतुलित आहार, भरपूर पाणी पिणे आणि पुरेशी झोप घेणे हे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.
dizziness
Sakal
fatty liver symptoms
Sakal