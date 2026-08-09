हात-पाय सुजतात पण वेदना नाहीत? शरीर देतंय ‘हे’ महत्त्वाचे संकेत

Aarti Badade

सुरुवातीची सूज ओळखा

लिम्फेडेमाच्या सुरुवातीला सूज फार मोठी दिसेलच असे नाही. एका हाताचा किंवा पायाचा आकार वाढणे, जडपणा जाणवणे किंवा वारंवार सूज येणे ही सुरुवातीची संकेत असू शकतात.

Frequent Swelling in Hands and Fee

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Sakal

या छोट्या बदलांकडे लक्ष द्या

अचानक अंगठी, बांगडी, घड्याळ, चप्पल किंवा बूट घट्ट वाटू लागले आहेत का?
कपडे शरीराच्या एका भागावर जास्त घट्ट जाणवत असतील, तर सूजेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

Frequent Swelling in Hands and Fee

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Sakal

वेदना नसल्या तरी सावध!

‘दुखत नाही म्हणजे गंभीर नाही’ असा समज चुकीचा ठरू शकतो. लिम्फेडेमाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत वेदना नसतानाही सूज दिसू शकते.

Frequent Swelling in Hands and Fee

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sakal

सूज वाढल्यास काय होऊ शकतं?

दीर्घकाळ सूज राहिल्यास त्वचा आणि ऊतींमध्ये बदल होऊ शकतात. हात-पाय जड वाटणे, हालचालींमध्ये अडथळा येणे आणि त्वचेच्या संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.

Frequent Swelling in Hands and Fee

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Sakal

लिम्फेडेमाची कारणे

प्राथमिक लिम्फेडेमा लसीका प्रणालीच्या जन्मजात किंवा अनुवंशिक समस्यांमुळे होऊ शकतो.
दुय्यम लिम्फेडेमा शस्त्रक्रिया, रेडिएशन, संसर्ग किंवा इतर वैद्यकीय कारणांमुळे होऊ शकतो.

Frequent Swelling in Hands and Fee

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Sakal

उपचारांमध्ये काय केले जाते?

उपचार सूजेचे कारण आणि तीव्रतेनुसार ठरतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने कंप्रेशन गारमेंट्स, योग्य व्यायाम आणि विशेष थेरपी यांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.

Frequent Swelling in Hands and Fee

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Sakal

त्वचेची काळजीही महत्त्वाची

सूज असलेल्या भागाची त्वचा स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. जखम, ओरखडे आणि संसर्ग टाळण्यासाठी विशेष काळजी घ्या. कोणताही व्यायाम किंवा थेरपी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली करा.

Frequent Swelling in Hands and Fee

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Sakal

कधी डॉक्टरांकडे जावे?

सूज वारंवार येत असेल, काही दिवस टिकत असेल, फक्त एका हाताला किंवा पायाला होत असेल किंवा वाढत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequent Swelling in Hands and Fee

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Sakal

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Sakal

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