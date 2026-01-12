सतत थकवा, मरगळ आणि आळस? दुर्लक्ष करू नका; शरीर देतंय इशारा!

Aarti Badade

धावपळीच्या जीवनशैलीचा फटका

आजच्या स्पर्धेच्या युगात शारीरिक श्रमापेक्षा मानसिक ताणामुळे सतत थकवा जाणवण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

health

|

Sakal

अपुऱ्या झोपेचे गंभीर परिणाम

मोबाईलचा अतिवापर आणि उशिरा झोपल्यामुळे झोपेची गुणवत्ता खालावते, परिणामी सकाळी उठल्यावरही उत्साह जाणवत नाही.

health

|

Sakal

आहार आणि ऊर्जेचा अभाव

वेळेअभावी जंक फूडवर अवलंबून राहिल्याने शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे मिळत नाहीत आणि ऊर्जेची पातळी कमी होते.

health

|

Sakal

टेस्टोस्टेरॉन आणि हार्मोनल बदल

सतत जाणवणारी कमजोरी ही शरीरातील टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी होणे, थायरॉईडसारख्या आजारांचे लक्षण असू शकते.

health tips

|

Sakal

शारीरिक हालचालींची कमतरता

एकाच ठिकाणी बसून काम करणे आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे स्नायू कमकुवत होतात आणि लवकर थकवा येतो.

health tips

|

sakal

व्यसनांचा आरोग्यावर घाला

"धूम्रपान आणि मद्यपानासारख्या सवयी रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करून नैसर्गिक ऊर्जा नष्ट करतात."

health tips

|

Sakal

तणावमुक्तीसाठी 'योग' आवश्यक

कामाचा ताण कमी करण्यासाठी रोज किमान १५ मिनिटे ध्यान किंवा योगासने करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.

health tips

|

Sakal

वेळीच करा वैद्यकीय तपासणी

थकवा दीर्घकाळ कायम राहिल्यास दुर्लक्ष न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून रक्ताची आणि इतर आरोग्य तपासणी करून घ्यावी.

health tips

|

Sakal

