सतत थकवा, मरगळ आणि आळस? दुर्लक्ष करू नका; शरीर देतंय इशारा!

Aarti Badade
आजच्या स्पर्धेच्या युगात शारीरिक श्रमापेक्षा मानसिक ताणामुळे सतत थकवा जाणवण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
मोबाईलचा अतिवापर आणि उशिरा झोपल्यामुळे झोपेची गुणवत्ता खालावते, परिणामी सकाळी उठल्यावरही उत्साह जाणवत नाही.
वेळेअभावी जंक फूडवर अवलंबून राहिल्याने शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे मिळत नाहीत आणि ऊर्जेची पातळी कमी होते.
सतत जाणवणारी कमजोरी ही शरीरातील टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी होणे, थायरॉईडसारख्या आजारांचे लक्षण असू शकते.
एकाच ठिकाणी बसून काम करणे आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे स्नायू कमकुवत होतात आणि लवकर थकवा येतो.
"धूम्रपान आणि मद्यपानासारख्या सवयी रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करून नैसर्गिक ऊर्जा नष्ट करतात."
कामाचा ताण कमी करण्यासाठी रोज किमान १५ मिनिटे ध्यान किंवा योगासने करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
थकवा दीर्घकाळ कायम राहिल्यास दुर्लक्ष न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून रक्ताची आणि इतर आरोग्य तपासणी करून घ्यावी.
