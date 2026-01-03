संध्याकाळी थकवा येत असल्यास 'हे' स्नॅक्स ट्राय करा

Puja Bonkile

थकवा

संध्याकाळी अनेकांना थकवा जाणवतो.

चिप्स किंवा चहा

अशावेळी काही लोक चिप्स किंवा चहा यासारख्या पदार्थांचे सेवन करतात.

आरोग्यासाठी घातक

पण हे पदार्थ जास्त प्रमाणात खाणे आरोग्यासाठी घातक ठरतात.

कोणते पदार्थ खावे

तुम्हाला संध्याकाळी येणारा थकवा कमी करायचा असेल तर पुढील पदार्थांचे सेवन करु शकता.

बदाम आणि अक्रोड

रोज संध्याकाळी येणारा थकवा कमी करण्यासाठी बदाम आणि अक्रोड खाऊ शकता.

ग्रीक योगर्ट आणि चीया सिड्स

तुम्ही थकवा कमी करण्यासाठी ग्रीक योगर्ट आणि चीया सिड्स खाउ शकता

सफरचंद आणि पीनट बटर

संध्याकाळी नाश्त्यात सफरचंद आणि पीनट बटर लावून खाल्यास शरीराला ऊर्जा मिळते.

भाजलेले हरभरा

संध्याकाळी नाश्त्यात भाजलेला हरभरा खाल्यास ऊर्जा मिळते.

गाजर, काकडी

सध्याकाळची छोटी भुक कमी करण्यासाठी तसेच येणारा थकवा कमी करण्यासाठी तुम्ही काकडी, गाजरचे सॅलेड खाऊ शकता.

