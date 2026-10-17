सापासोबतच्या लढाईत मुंगसाची कोणती युक्ती फायदेशीर ठरते?

संतोष कानडे
मुंगूस हा सापाचा सामना करताना चपळाई आणि वेगाचा प्रभावी वापर करतो.
सापाच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवणे ही मुंगसाची महत्त्वाची रणनीती असते.
मुंगूस आपल्या जलद हालचालींमुळे सापाला अचूक हल्ला करणे कठीण बनवतो.
सापाने फणा काढला किंवा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तर मुंगूस झटकन बाजूला होऊ शकतो.
त्याच्या शरीराची लवचिकता आणि चपळ हालचाली त्याला सापाच्या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यास मदत करतात.
मुंगसाची दाट फर काही प्रमाणात संरक्षण देऊ शकते; मात्र ती सापाच्या विषापासून पूर्ण संरक्षण देत नाही.
मुंगसाला सापाच्या प्रत्येक हल्ल्याचा अंदाज येतोच असे नाही. त्यालाही गंभीर दुखापत होऊ शकते.
मुंगूस सापाच्या हालचालींमधील संधी ओळखून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करतो.
प्रत्येक लढाईत मुंगूसच जिंकतो असे नाही. सापाची प्रजाती, आकार आणि परिस्थिती यांवरही निकाल अवलंबून असतो.