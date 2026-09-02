मादी मुंगसाचं तोंड बघितल्यास काय फायदे होतात?

संतोष कानडे

मुंगूस

वैज्ञानिक आधार नसला तरी मुंगूस दिसणं, याला शुभ मानलं जातं.

मादी

मादी मुंगसाचं तोंड पाहिल्याने दिवस चांगला जातो, अशी काही भागांमध्ये श्रद्धा आहे.

संकेत

काही लोक याला संकट टळण्याचे किंवा यश मिळण्याचे संकेत मानतात.

उपयुक्त प्राणी

मादी आणि नर मुंगूस दोघेही पर्यावरणासाठी उपयुक्त प्राणी आहेत.

उंदीर

मुंगूस हे उंदीर, साप आणि काही कीटकांची संख्या नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

नैसर्गिक अनुभव

त्यामुळे मुंगूस दिसणे हा नैसर्गिक अनुभव आहे, विशेष फायदा मिळण्याचा पुरावा नाही. मात्र मानसिक समाधान आहे.

वन्यजीवांचा आदर

मुंगसाला त्रास देणे किंवा पकडणे टाळावे. वन्यजीवांचा आदर करणे आणि त्यांना सुरक्षित अंतरावरून पाहणे योग्य आहे.

लोकश्रद्धा

मादी मुंगूसाचे तोंड पाहण्याचे फायदे हे प्रामुख्याने लोकश्रद्धेपुरतेच आहेत.

कोणत्या दिवशी मुंगसाचे तोंड बघू नये?

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