वाळवंटातील 'हा' सर्वात लहान आणि गोंडस प्राणी तुम्ही पाहिला का?

फेनेक फॉक्स हा जगातील सर्वात लहान कोल्ह्यांच्या प्रजातींपैकी एक आहे. त्याचे वजन साधारणपणे फक्त 1 ते 1.5 किलो असते आणि खांद्यापर्यंतची उंची सुमारे 20 सेमी असते.
या प्राण्याचे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे मोठे कान, जे त्याच्या शरीराच्या तुलनेत खूप मोठे दिसतात. हे कान केवळ ऐकण्यासाठीच नाहीत, तर शरीरातील अतिरिक्त उष्णता बाहेर टाकून शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासही मदत करतात.
फेनेक कोल्हा हा प्रामुख्याने उत्तर आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटात आढळतो. तो वाळूच्या ढिगाऱ्यांमध्ये आणि कोरड्या प्रदेशात राहतो.
हा प्राणी दिवसाच्या उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी बिळामध्ये लपून राहतो आणि रात्रीच्या वेळी शिकार करण्यासाठी बाहेर पडतो. त्याच्या मोठ्या कानांमुळे त्याला रात्रीच्या वेळी लहान प्राणी आणि कीटकांचे आवाज ऐकण्यास मदत होते.
फेनेक कोल्हा कमी पाण्यातही जगू शकतो. तो त्याच्या अन्नातून (जसे की कीटक, वनस्पती आणि लहान प्राणी) आवश्यक पाणी मिळवतो. त्याला अनेक दिवस पाणी न पिताही जगता येते.
वाळूवर सहज चालता यावे म्हणून त्याच्या पायांचे तळवे जाड आणि केसाळ असतात. हे तळवे त्याला गरम वाळूवर चालताना संरक्षण देतात.
फेनेक कोल्हा सर्वभक्षी आहे. त्याचा आहार मुख्यतः कीटक (टोळ), लहान सरडे, पक्षी, उंदीर आणि वनस्पतींच्या मुळांवर अवलंबून असतो.
फेनेक कोल्ह्याचा शरीराचा रंग वाळूसारखा असतो, ज्यामुळे तो वाळवंटात सहज ओळखला जात नाही. हे त्याला शिकारींपासून (जसे की आफ्रिकन घुबड आणि तरस) वाचण्यास मदत करते.
फेनेक कोल्हा सध्या धोकाग्रस्त प्रजातींच्या श्रेणीत नाही, परंतु त्याच्या नैसर्गिक अधिवासाचा नाश आणि पाळीव प्राणी म्हणून होणारा व्यापार त्याच्यासाठी भविष्यात धोका निर्माण करू शकतो.
