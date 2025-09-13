वाळवंटातील 'हा' सर्वात लहान आणि गोंडस प्राणी तुम्ही पाहिला का?

सकाळ डिजिटल टीम

लहान प्रजाती

फेनेक फॉक्स हा जगातील सर्वात लहान कोल्ह्यांच्या प्रजातींपैकी एक आहे. त्याचे वजन साधारणपणे फक्त 1 ते 1.5 किलो असते आणि खांद्यापर्यंतची उंची सुमारे 20 सेमी असते.

Fennec Fox

|

sakal 

मोठे कान

या प्राण्याचे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे मोठे कान, जे त्याच्या शरीराच्या तुलनेत खूप मोठे दिसतात. हे कान केवळ ऐकण्यासाठीच नाहीत, तर शरीरातील अतिरिक्त उष्णता बाहेर टाकून शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासही मदत करतात.

Fennec Fox

|

sakal 

वाळवंटात अधिवास

फेनेक कोल्हा हा प्रामुख्याने उत्तर आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटात आढळतो. तो वाळूच्या ढिगाऱ्यांमध्ये आणि कोरड्या प्रदेशात राहतो.

Fennec Fox

|

sakal 

निशाचर सवयी

हा प्राणी दिवसाच्या उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी बिळामध्ये लपून राहतो आणि रात्रीच्या वेळी शिकार करण्यासाठी बाहेर पडतो. त्याच्या मोठ्या कानांमुळे त्याला रात्रीच्या वेळी लहान प्राणी आणि कीटकांचे आवाज ऐकण्यास मदत होते.

Fennec Fox

|

sakal 

कमी पाणी

फेनेक कोल्हा कमी पाण्यातही जगू शकतो. तो त्याच्या अन्नातून (जसे की कीटक, वनस्पती आणि लहान प्राणी) आवश्यक पाणी मिळवतो. त्याला अनेक दिवस पाणी न पिताही जगता येते.

Fennec Fox

|

sakal 

पायाचे तळवे

वाळूवर सहज चालता यावे म्हणून त्याच्या पायांचे तळवे जाड आणि केसाळ असतात. हे तळवे त्याला गरम वाळूवर चालताना संरक्षण देतात.

Fennec Fox

|

sakal 

सर्वभक्षी आहार

फेनेक कोल्हा सर्वभक्षी आहे. त्याचा आहार मुख्यतः कीटक (टोळ), लहान सरडे, पक्षी, उंदीर आणि वनस्पतींच्या मुळांवर अवलंबून असतो.

Fennec Fox

|

sakal 

नैसर्गिक संरक्षण

फेनेक कोल्ह्याचा शरीराचा रंग वाळूसारखा असतो, ज्यामुळे तो वाळवंटात सहज ओळखला जात नाही. हे त्याला शिकारींपासून (जसे की आफ्रिकन घुबड आणि तरस) वाचण्यास मदत करते.

Fennec Fox

|

sakal 

संवर्धन स्थिती

फेनेक कोल्हा सध्या धोकाग्रस्त प्रजातींच्या श्रेणीत नाही, परंतु त्याच्या नैसर्गिक अधिवासाचा नाश आणि पाळीव प्राणी म्हणून होणारा व्यापार त्याच्यासाठी भविष्यात धोका निर्माण करू शकतो.

Fennec Fox

|

sakal 

सिंहासारखे दिसणारे माकड तुम्ही पाहिलं का?

Golden Lion

|

sakal 

येथे क्लिक करा