सिंहासारखे दिसणारे माकड तुम्ही पाहिलं का?

सकाळ डिजिटल टीम

माकड

सिंहासारखे दिसणारे माकड खुठे अढळतात आणि त्यांना काय म्हणतात जाणून घ्या.

दुर्मिळ प्राणी

सिंहासारखे दिसणारे माकड, जे 'लायन टामरीन' किंवा 'गोल्डन लायन टामरीन' म्हणून ओळखले जाते, हे जगातील सर्वात दुर्मिळ प्राण्यांपैकी एक आहे.

ब्राझील

लायन टामरीन हे प्रामुख्याने दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझीलच्या अटलांटिक जंगलात आढळतात.

लांब केस

या माकडाचे लांब केस आणि चेहऱ्याभोवती असलेली आयाळ सिंहाच्या आयाळीसारखी दिसते, म्हणून त्यांना हे नाव मिळाले.

सोनेरी केस

त्यांच्या अंगावरील केस सोनेरी, नारंगी किंवा लालसर-नारंगी रंगाचे असतात, ज्यामुळे ते अधिक आकर्षक दिसतात.

प्रौढ लायन

प्रौढ लायन टामरीनचे वजन फक्त 500 ते 700 ग्रॅम असते. ते साधारणपणे 20 ते 30 सेंटीमीटर लांबीचे असतात, आणि त्यांची शेपटी त्यांच्या शरीरापेक्षा लांब असते.

लहान गट

लायन टामरीन 2 ते 8 माकडांच्या लहान गटांमध्ये राहतात. या गटांमध्ये सहसा एक प्रौढ नर आणि मादी असते.

नैसर्गिक अधिवास

लायन टामरीन हे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचा नाश झाल्यामुळे आणि अवैध शिकारीमुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांच्या संवर्धनासाठी जगभरात अनेक कार्यक्रम चालवले जातात.

संवर्धन

सुरुवातीला त्यांची संख्या खूपच कमी झाली होती. मात्र, संवर्धन प्रयत्नांमुळे त्यांची संख्या पुन्हा वाढण्यास मदत झाली आहे.

